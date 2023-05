P92: data di lancio e caratteristiche dell'app targata Instagram

Le prime notizie circa l'intenzione da parte di Meta di creare una app che potesse in qualche modo divenire la diretta concorrente di Twitter, per caratteristiche e contenuti, avevano iniziato a girare fin dallo scorso mese di marzo: ebbene, pare che ora sia tutto pronto per il lancio di P92 (Project92/Barcelona), social che si appoggerà concretamente a Instagram, ricalcandone elementi e funzionalità.

Stando a quanto girato sui principali social network nelle ultime ore, infatti, alcuni creatori di contenuti scelti da Meta proprio per testare la nuova app avrebbero rivelato che il varo del programma dovrebbe arrivare intorno alla fine di giugno.

La rivelazione

Uno dei creator contattati dall'azienda che controlla Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger ha confermato il tutto, inviando all'esperta di marketing digitale Lia Haberman una slide in cui vengono in breve descritte alcune caratteristiche di P92. Come già filtrato nei giorni scorsi, e anticipato da Il Giornale, si può in sostanza definire come una versione testuale di Instagram, da cui attingerà sia per quanto concerne le funzionalità a disposizione dell'utente che gli stessi elementi grafici.

Le caratteristiche di P92

Tra le principali caratteristiche della nuova app la sua architettura decentralizzata. Stando a quanti anticipato nelle slide, essa si si integrerà perfettamente con Mastodon e con altre piattaforme simili che utilizzano server federati, consentendo ai suoi fruitori di interagire con altri utenti su più servizi senza la necessità di dover passare in continuazione da una app a un'altra.

P92 sarà utilizzabile tramite le credenziali nickname e password di Instagram: gli utenti potranno dunque iscriversi rapidamente sincronizzando in modo automatico i principali dati del social, come quelli dei followers. Anche biografia, handle e badge blu di utente verificato saranno trasferiti da Instagram sulla nuova piattaforma, così come tutti gli account Instagram già bloccati e le parole nascoste. L'utente/creatore di contenuti potrà segnalare e bloccare risposte e menzioni, ma soprattutto, aspetto fondamentale per la gestione e la sicurezza del profilo, si potrà attivare il già noto sistema di autenticazione a due fattori.

La nuova app consentirà ai propri fruitori di pubblicare testi, entro i 500 caratteri, immagini, link e video della durata massima di 5 minuti: a disposizione per valutare i contenuti caricati ci saranno i punsanti per i like, per le repliche e per i repost. L'arrivo di P92 potrebbe rappresentare una nuova sfida per Twitter e per altre piattaforme simili come BlueSky, che probabilmente attueranno delle contromisure per preservare la loro fetta di mercato.