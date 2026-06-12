Perché Facebook, Instagram e WhatsApp non funzionano: down i servizi di Meta

Problemi per i servizi Meta in tutto il modo.

Quando in Italia erano all'incirca le 15, infatti, gli utenti hanno iniziato a lamentare malfunzionamenti su WhatsApp e Facebook (e la collegata app di messaggistica Messenger), ma anche su Instagram.

Tante le segnalazioni sulla pagina Downdetector che raccoglie i feedback degli utenti. Al momento non è chiaro quale sia il problema alla base del "down", né sono arrivate comunicazioni dalla società