Perché Facebook, Instagram e WhatsApp non funzionano: down i servizi di Meta

Problemi per i servizi Meta in tutto il modo.Quando in Italia erano all'incirca le 15, infatti, gli utenti hanno iniziato a lamentare malfunzionamenti su WhatsApp e Facebook (e la collegata app di messaggistica Messenger), ma anche su Instagram.
Tante le segnalazioni sulla pagina Downdetector che raccoglie i feedback degli utenti. Al momento non è chiaro quale sia il problema alla base del "down", né sono arrivate comunicazioni dalla società
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