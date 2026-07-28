Svolta WhatsApp: arriva il multi-account ufficiale. Ecco la guida per gestire due numeri insieme

Dopo una lunga attesa, WhatsApp ha finalmente deciso di venire incontro alle richieste e alle esigenze degli utenti, superando uno degli storici impedimenti della piattaforma. Con il nuovo aggiornamento, infatti, sarà possibile gestire due account WhatsApp, dunque due numeri di telefono, su un solo cellulare. Addio, quindi, ai continui log out e log in, e tutti gli altri stratagemmi ideati dagli utilizzatori.

Lo scopo è sempre quello di migliorare l’esperienza sulla piattaforma, rendendo il suo utilizzo sempre più semplice, fluido e intuitivo.

Per questo motivo la regola di un solo profilo per ogni cellulare è venuta a cadere. Nessuno sarà più costretto a viaggiare con due smartphone per poter interagire con due account o più.

Il nuovo aggiornamento consente un rapido switch tra i profili. Basteranno solo pochi istanti per poter passare da un profilo all’altro.

Per usufruire della nuova funzione, basta avere un secondo numero di telefono attivo che sia supportato da una SIM tradizionale, una eSIM o un telefono Dual SIM. A questo punto, basta scaricare l’ultima versione di WhatsApp disponibile.

Una volta scaricato l’aggiornamento, abilitare il secondo profilo è molto semplice. È sufficiente accedere alla schermata dei settaggi interni dell’applicazione e fare tap sull’icona a forma di freccia posizionata di fianco al proprio nome utente. Da qui, selezionando la voce per inserire un nuovo utente, basterà digitare il recapito telefonico aggiuntivo e inserire la chiave di sicurezza numerica che verrà recapitata tramite un normale messaggio SMS per confermare l’identità.

Per ragioni legate alla sicurezza, gli sviluppatori hanno mantenuto i due profili separati.

Ciascun account conserverà la propria autonomia, mantenendo i propri registri di backup, le regole sul trattamento dei dati, i toni degli avvisi e i file multimediali ricevuti.

In questo modo si eviteranno confusioni e sarà garantita la privacy.