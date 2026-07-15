Sicurezza stradale, il paradosso della fiducia: nove automobilisti su dieci si sentono al sicuro, ma gli esperti lanciano l'allarme

Chi si mette al volante tende a sentirsi al sicuro, ma questa convinzione potrebbe essere molto più fragile di quanto immagini. Una nuova ricerca internazionale mette infatti in evidenza un paradosso destinato a far discutere: mentre la stragrande maggioranza degli utenti ritiene sicuri i propri spostamenti quotidiani, gli esperti del settore hanno una percezione decisamente diversa. Il risultato è un divario di fiducia che, secondo gli autori dello studio, rischia di trasformarsi in un ostacolo concreto al miglioramento della sicurezza stradale.

Quando la percezione supera la realtà

Secondo l'indagine, il 90% degli utenti dichiara di sentirsi sicuro sulle strade, mentre appena il 45% dei professionisti della mobilità condivide questa valutazione. Il divario emerge con particolare evidenza nei Paesi dove gli incidenti mortali sono più frequenti, come Brasile, Cina e India, dove la fiducia dei cittadini raggiunge il 94%, pur in presenza di tassi di mortalità ben superiori alla media dei dieci mercati analizzati. Una convinzione eccessiva, osservano gli esperti, può indurre gli automobilisti ad abbassare la soglia di attenzione.

Le nuove tecnologie non eliminano gli errori

A preoccupare gli addetti ai lavori non sono tanto i guasti meccanici, ormai considerati marginali, quanto il rapporto tra persone e sistemi di assistenza alla guida. Il 30% dei professionisti individua nell'uso scorretto o nella scarsa comprensione di queste tecnologie una delle principali cause dei problemi di sicurezza, mentre un altro 24% punta il dito contro le funzionalità che finiscono per distrarre chi è al volante. Anche la comunicazione commerciale viene osservata con attenzione: molti ritengono che alcune campagne pubblicitarie possano trasmettere un'eccessiva fiducia nelle capacità dei sistemi elettronici.

Più controlli e regole più efficaci

Nonostante l'elevato livello di fiducia dichiarato, gli stessi cittadini chiedono interventi più incisivi. L'88% degli intervistati si dice favorevole a misure come limiti di velocità più severi e maggiori controlli sulle strade, mentre una larga parte afferma che sarebbe disposta anche a sostenere costi superiori pur di avere sistemi di trasporto più sicuri. Dal canto loro, gli esperti individuano nella scarsa collaborazione tra istituzioni e industria uno dei principali ostacoli per innalzare gli standard di sicurezza.

La fiducia va costruita, non data per scontata

Lo studio conclude che non esiste un modello valido per tutti i Paesi. Cultura, istituzioni, qualità delle infrastrutture e maturità delle norme influenzano profondamente il rapporto tra cittadini e mobilità. innovazione responsabile, maggiore trasparenza e una comunicazione più equilibrata sulle reali capacità delle tecnologie di assistenza alla guida, affinché la fiducia degli utenti sia fondata sui risultati e non sulle sole percezioni.