WhatsApp "down", malfunzionamenti e interruzioni dei servizi: cosa è accaduto

Ascolta ora 00:00 00:00

Poco prima delle ore 19 ora italiana migliaia di utenti in tutto il mondo si sono riversati sui social per capire se fosse un problema soltanto loro o generalizzato e la risposta è stata la seconda: WhatsApp ha subìto un malfunzionamento che ha interessato soprattutto l'invio dei messaggi agli altri utenti. Una graduale ripresa, secondo le segnalazioni, si è avuta a partire dalle 19.30. In misura minore ma sono risultate difficili anche le connessioni e i servizi di Facebook e Instagram.

Cosa è successo

Basta andare sul sito web di Downdetector per rendersi conto di quanto avvenuto: come mostra il grafico aggiornato in tempo reale si sono impennate le segnalazioni degli utenti sulle varie problematiche. Alle ore 19.15 il 67% lamentava l'invio di messaggi, il 31% problemi con l'app e soltanto il 2% il sito web. La maggioranza, dunque, si è accorta di quanto segue: dopo aver inviato un testo o un vocale, sulla chat del mittente in basso a destra appariva il simbolo dell'orologio, sinonimo della mancata ricezione a seguito dell'invio di un messaggio. " Non carica le foto in entrata ", scrive Michael sull'apposita area chat degli utenti di Downdetector.

I commenti social

Come spesso capita in questi casi, migliaia di utenti si sono riversati su X, il social di Elon Musk, dove hanno commentato con l'hastag "WhatsAppdown" i malfunzionamenti con tantissimi messaggi in lingua inglese, sintomo che il problema è ben più ampio che limitato all'Italia. " Anche a voi non va WhatsApp o è un problema soltanto mio? ", scrivono alcuni dubbiosi mentre tanti altri hanno usato l'ironia per un caso che più volte si è ripetuto in passato. " Tutti corrono su X per verificare se #WhatsApp è inattivo".

Problemi anche con Facebook

Interruzioni sono state segnalate anche da un altro social di Meta, Facebook, sempre secondo le segnalazioni degli utenti anche se la problematica maggiore sembra aver interessato WhatsApp: al momento Meta non ha rilasciato note o comunicati sull'accaduto. Ne hanno parlato anche gli esperti di WABetaInfo sul proprio profilo X. " WhatsApp è attualmente alle prese con gravi problemi, report indicano che anche le altre piattaforme Meta, come Facebook e Instagram, stanno segnalando down ", hanno scritto su un post online poco dopo le ore 19 italiane.

Circa mezz'ora dopo, alle 19.

WhatsApp sta ripristinando il servizio di messaggistica. Tuttavia alcune funzioni, compreso l'ultimo accesso e lo status online, potrebbero risultare indisponibili per alcuni utenti

30, è arrivato il primo aggiornamento con una ripresa dei servizi. "".