Un sogno svanito all'alba

Tony Blair, icona della sinistra europea e per dieci anni - dal 1997 al 2007 primo ministro laburista del Regno Unito, nella sua autobiografia On Leadership sostiene, con una buona dose di coraggio e onestà intellettuale, che quando sei all'opposizione conta quel che si dice, quando sei al governo quel che si fa e che le due cose raramente coincidono. Calato nel concreto significa che se oggi la sinistra fosse al governo del Paese i suoi leader non potrebbero convocare la piazza contro un capo di Stato straniero, come è successo sabato per Netanyahu, né dileggiare il presidente degli Stati Uniti, come avviene regolarmente con Trump, perché l'Italia verrebbe esclusa dal consesso internazionale; né la sinistra al governo potrebbe finanziare tutti i progetti - dalla sanità agli stipendi minimi - di cui si riempie la bocca, pena far saltare in aria i conti pubblici. Ovviamente l'opposizione deve fare il suo lavoro, essere contro la maggioranza è parte centrale e legittima della sua missione. Ma se al contempo non costruisce non soltanto un progetto politico credibile, ma anche un sogno da contrapporre alla prima occasione utile, il suo opporsi resterà un abbaiare alla luna. In anni, situazioni e con motivi diversi Berlusconi prima, Salvini poi e infine Giorgia Meloni, ma sul fronte opposto pure Renzi e Grillo, hanno acceso sogni e speranze di milioni di italiani incassando il giusto premio nelle urne. Oggi a sinistra non vedo nulla di tutto questo, nelle parole retoriche e negli atteggiamenti arroganti di Elly Schlein e Giuseppe Conte non c'è neppure un barlume di sogno: non trasmettono emozione ma solo rabbia e rancore nei confronti degli avversari.

Come si può pensare di invertire l'aria che tira aggrappandosi a un referendum inutile e costoso promosso dalla Cgil di Maurizio Landini, un vetero comunista nato già vecchio, che parla di cose fuori dal tempo con la bava alla bocca? Oggi, a urne chiuse, vedremo come è andata, ma già ora una cosa è certa: in pochi li hanno seguiti, e molti di questi lo hanno fatto senza convinzione né entusiasmo, per spirito di servizio e soprattutto per andare contro il governo delle destre che aveva invitato ad astenersi. Così non può funzionare, così qualsiasi sogno non può che morire all'alba.