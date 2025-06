Se per Elio Germano l'Italia è stata liberata grazie ai comunisti (e non dagli Usa)

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo la polemica innescata sui contributi pubblici al cinema da parte di Elio Germano, l'attore è tornato a occuparsi di politica in occasione dell'anteprima della kermesse SalinaDocFest, che si è tenuta nel weekend a Messina. L'attore sembra essere entrato benissimo nei panni di Enrico Berlinguer, interpretato nel film "Berlinguer – La grande ambizione", tanto da fare quasi un elogio del comunismo, nell'ambito di un discorso politico teorico, nel corso del suo intervento.

" La parola politica viene da polis, comunità. Ma da allora a oggi abbiamo assistito a un'operazione scientifica di dissoluzione della nostra cultura collettiva. È subentrato l'individualismo, la competizione, la logica del profitto. Già con il Piano Marshall il nostro immaginario è stato invaso da western e modelli narrativi dove c'è un buono, un cattivo, una semplificazione che ha sostituito la complessità della nostra cultura ", ha dichiarato l'attore, andando indietro nel tempo per individuare quella che per lui è stata una delle cause della "dissoluzione" della cultura collettiva italiana. Il Piano Marshall fu un vasto programma di aiuti economici promosso dagli Stati Uniti d'America per favorire la ricostruzione e il rilancio degli Stati europei devastati dalla Seconda Guerra Mondiale, che mise a disposizione circa 15 miliardi di dollari dell'epoca per la ricostruzione dell'Europa e gettò le fondamenta per quello che venne poi riconosciuto come il periodo "boom economico".

Senza il Piano Marshall l'Europa avrebbe avuto enormi difficoltà a rialzarsi e, soprattutto, a trovare una stabilità sociale e politica, che ha permesso di fermare l'avanzata del comunismo anche in Occidente. Ed era questo uno degli obiettivi primari degli Usa con il finanziamento: contribuire a rafforzare i governi democratici e a contenere l'influenza sovietica, evitando potenziali derive rivoluzionarie o l'ingresso nell'orbita sovietica. Ma il comunismo sembra essere un'ideale a cui mirare per Elio Germanio, che raccogliendo la provocazione del moderatore dell'incontro ha citato " tre parole che hanno cambiato significato pur restando le stesse ". Per l'attore, tra queste parole, c'è "comunista", che " che un tempo racchiudeva senso di comunità, pluralità, giustizia sociale, e oggi è caricata di significati distorti e denigratori ". Stando a quanto riportato dalle cronache locali, Germano avrebbe aggiunto che " è la forza che ha liberato l’Italia e ha lottato affinché questa libertà perdurasse ".

Ma l'Italia è stata liberata soprattutto da chi ha creato il Piano Marshall e alla sua liberazione hanno contribuito anche i partigiani della Resistenza. Ma ignorare l'apporto americano sarebbe un errore storico importante.