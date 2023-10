“Assenti alla commemorazione”. Il Parlamento Ue ricorda le vittime israeliane ma la sinistra latita

Si è svolta questo pomeriggio, davanti all'esplanade del parlamento europeo di Bruxelles, la commemorazione per le vittime di Hamas in Israele. Una manifestazione breve ma partecipata, che ha visto la presenza del presidente dell'Eurocamera, Roberta Metsola; del presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen; del presidente del Consiglio Ue, Charles Michel. Con loro, era presente anche l'ambasciatore israeliano presso l'Ue, Haim Regev. Alla commemorazione hanno partecipato centinaia di persone tra cui anche eurodeputati e commissari europei ma non tutti i membri del parlamento europeo.

Questa la denuncia del copresidente del gruppo Ecr al Parlamento europeo Nicola Procaccini di Fratelli d'Italia. " È inquietante che il gruppo della Sinistra abbia disertato la commemorazione ufficiale delle vittime israeliane, svoltasi oggi al Parlamento europeo. Ed è grave la giustificazione addotta dagli eurodeputati della Sinistra nella mail inviata a tutti i membri del Parlamento europeo ", scrive l'europarlamentare, sottolineando che in una mail inviata nella giornata di ieri avevano legato la loro partecipazione solo al cambio del titolo " in modo da esprimere più chiaramente la volontà di piangere tutte le vittime innocenti degli eventi degli ultimi giorni e per evitare di dare l'impressione che i deputati al Parlamento europeo diano più valore alla vita di una categoria di vittime innocenti rispetto a quella di un'altra ".

In quella stessa comunicazione, aggiunge Procaccini, " si pretendeva addirittura la rimozione della bandiera di Israele, che da domenica è stata posta sulla cima del Parlamento Europeo ". Questa sinistra, conclude l'eurodeputato, " non perde occasione per dimostrare tutto il suo pregiudizio, la sua ambiguità e lo fa nel peggiore dei modi possibili. Noi sosteniamo Israele, esprimiamo il nostro cordoglio per le vittime degli attentati terroristici di Hamas senza ipocrite distinzioni ". Intanto, l'europarlamentare dei Verdi/Ale Piernicola Pedicini, con una nota, spiega che il parlamento europeo " dovrebbe riconoscere tutte le vittime, tanto israeliane quanto palestinesi. L'incontro che ha promosso in memoria delle sole vittime israeliane ".