Cartelli contro Trump e bandiere dell'Europa: in piazza la sinistra contro il riarmo

Ascolta ora 00:00 00:00

In Pizza del Popolo ci sono 15mila persone per la manifestazione indetta da Michele Serra, giornalista del Corriere della Sera, per l'Europa. Tra la folla spunta anche un fantoccio raffigurante Donald Trump con in bocca del denaro. Su alcuni cartelloni, posti sopra uno striscione con la bandiera della Pace, si legge: " Per un'Europa che combatte le disuguaglianze tra i Paesi ricchi e quelli poveri, riducendo povertà e le migrazioni forzate ". In un lato della piazza, tra le bandiere della Palestina, è stato esposto anche un altro cartello: " Smettete di usare i palestinesi come cavie per le vostre armi ".

In piazza Barberini è stata organizzata la contro manifestazione da parte di Cambiare Rotta, con Usb, Potere al Popolo e Rifondazione Comunista, e sono state bruciate tre bandiere dell'Europa. Si tratta di una manifestazione contro il riarmo. Sono stati esposti i cartelli dei leader europei tra cui anche quello del presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, coperti dalle impronte di mani rosse, che simulano il sangue, con sotto la scritta "Guerrafondaio/a". Presente anche uno striscione "Il popolo russo non è mio nemico" e una distesa di bandiere della Palestina. Per evitare disordini, il noto hotel di lusso St Regis è stato costretto ad ammainare la bandiera dell'Europa al passaggio del corteo dei movimenti contro il riarmo. La terza manifestazione di Roma, anche questa contro l'Ue, è stata organizzata alla Bocca della Verità da Democrazia sovrana popolare di Marco Rizzo. Qui si vedono decine di bandiere dell'Italia, una della Grecia, un'altra della Romania, della Pace e di Mosca.

Nel frattempo, in piazza del Popolo sono stati chiusi i varchi d'accesso per raggiunto limite di presenze. Secondo gli organizzatori si è arrivati fino a 30mila persone. " L'Europa che vogliamo costruire è un'Europa federale, un'Europa unita, un'Europa che affronta insieme le sue sfide.

Noi come Partito democratico ci siamo, ci siamo con lo spirito federalista che si richiama allo, che vuole sfidare i nazionalismi, che vuole riuscire a far superare l'unanimità con i veti e gli egoismi nazionali che hanno fino a qui tenuto sempre a freno il progetto europeo che deve invece andare avanti", ha dettosalendo sul palco. Dei leader di opposizione manca solamente Giuseppe Conte