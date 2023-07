"Mai con la sinistra". Il piano di Salvini e Le Pen per le europee

Incontro virtuale tra Marine Le Pen e Matteo Salvini in vista di una possibile alleanza per le elezioni europee del prossimo anno. L'incontro si sarebbe dovuto svolgere di persona ma, a causa degli scontri scoppiati in Francia, Marine Le Pen ha preferito una discussione virtuale per non lasciare il Paese. Con lei anche il presidente del partito del Rassemblement National, Jordan Bardella. Salvini ha ribadito ai francesi la volontà di costruire una casa comune del centrodestra come alternativa ai socialisti, senza alcun veto. L'obiettivo dichiarato è quello di " realizzare il primo storico governo di centrodestra, in contrapposizione alla sinistra delle tasse e dell'immigrazione selvaggia ".

Così si legge nella nota diramata dalla Lega in cui si sottolinea come il leader del Carroccio si sia informato della situazione francese, esprimendo " solidarietà in particolare per vigili del fuoco, sindaci e poliziotti ". I due hanno quindi ribadito " i reciproci sentimenti di stima e amicizia ". Quindi, Salvini, " si è detto convinto che una fetta del Ppe desideri guardare a destra e recidere una volta per tutte gli accordi con la sinistra ", sottolineando ancora una volta che " mai la Lega andrà con la sinistra e i socialisti e non accetto veti sui nostri alleati ". Quindi, si è detto convinto del fatto che " l'unica speranza di cambiare l'Europa è tenere unito tutto quello che è alternativo alla sinistra. Chi si comporta diversamente, fa un favore ai socialisti ".