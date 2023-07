"No a Le Pen e Afd", "Preferisce Pd?". Botta e risposta tra Tajani e Salvini sulle Europee

Antonio Tajani è stato ospite di Agorà estate, il programma in onda sul terzo canale Rai al mattino, e ha tracciato quella che sarà la linea politica del Partito popolare europeo per i prossimi anni, anche in vista delle elezioni europee che si terranno il prossimo anno. " Voglio essere molto chiaro, sono anche vicepresidente del Ppe: per noi è impossibile qualsiasi accordo con Afd e con il partito della signora Le Pen ", ha dichiarato Antonio Tajani, che oltre a essere il coordinatore di Forza Italia, vicepremier e ministro degli Esteri per il governo Meloni, in Europa è vicepresidente del Ppe.

Le dichiarazioni del titolare della Farnesina arrivano successivamente a quelle dell'altro vicepremier, il segretario della Lega, Matteo Salvini, che dalle colonne del Corriere della sera ha lanciato un patto del centrodestra prima di incontrare il leader del Rassemblement National. Un incontro che sarebbe dovuto avvenire oggi ma che, ha causa dei disordini in Francia, è stato svolto da remoto. Nella sua intervista televisiva, Tajani ha quindi, rimarcato: " La Lega è cosa ben diversa. Saremmo lieti di avere la Lega parte di una maggioranza, ma senza Le Pen e Alternative Fur Deutschland ". La posizione di Antonio Tajani sembra marcata e definita ma non esistono tensioni con il leader della Lega.

È lo stesso vicepremier a confermarlo conversando con i giornalisti all'esterno di Montecitorio: " Un'alleanza in Europa con Salvini è assolutamente possibile, dopo le elezioni europee. Noi correremo con la lista di Forza Italia, con la scritta Partito popolare europeo. Noi siamo il Partito popolare europeo in Italia ". Il coordinatore di Forza Italia ha ribadito che " con Salvini siamo pronti a fare alleanze in Italia e fuori dall'Italia. Il problema non è mai stato e non sarà mai Matteo Salvini e la Lega. Il problema sono Alternative fur Deutschlande e il partito della signora Le Pen perchè sono due partiti anti-europeisti ".