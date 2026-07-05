Fentanyl: quando salva dal dolore e quando diventa un pericolo

Negli ultimi anni il fentanyl è diventato uno dei simboli della crisi degli oppioidi che ha colpito il Nord America, alimentando timori anche in Italia. Le cronache sulle overdose e sul traffico internazionale di questa sostanza hanno però contribuito a creare confusione, facendo spesso passare in secondo piano il fatto che il fentanyl è, da decenni, uno dei farmaci più importanti nella terapia del dolore e nell'anestesia. Gli specialisti invitano quindi a distinguere con chiarezza tra il fentanyl impiegato in medicina e quello prodotto e distribuito dal mercato clandestino: si tratta di due realtà profondamente diverse per modalità di produzione, controllo e utilizzo.

In Italia l'allarme è sotto controllo

A differenza degli Stati Uniti e del Canada, dove il fentanyl illegale è al centro di una vera emergenza sanitaria, in Italia il fenomeno resta molto più contenuto e costantemente monitorato dalle autorità sanitarie e dalle forze dell'ordine.

Il farmaco utilizzato negli ospedali e nella terapia del dolore viene prodotto secondo rigorosi standard di qualità e sicurezza, mentre il fentanyl illegale è spesso sintetizzato in laboratori clandestini e può essere miscelato con altre sostanze, aumentando in modo considerevole il rischio di intossicazioni e overdose.

Un oppioide molto potente, ma fondamentale in medicina

Il fentanyl appartiene alla famiglia degli oppioidi sintetici ed è una sostanza estremamente potente: la sua capacità analgesica è stimata fino a 50-100 volte superiore a quella della morfina. Proprio questa caratteristica lo rende particolarmente efficace quando è necessario controllare dolori molto intensi. Il farmaco viene utilizzato quotidianamente in anestesia durante gli interventi chirurgici, nel trattamento del dolore post-operatorio e nella gestione del dolore cronico, soprattutto nei pazienti oncologici. Le linee guida nazionali e internazionali lo indicano tra le terapie di riferimento per il dolore da cancro di intensità moderata o severa e per il cosiddetto dolore episodico intenso, cioè quelle improvvise riacutizzazioni che possono comparire anche quando il dolore di base è ben controllato.

Le diverse modalità di somministrazione

La terapia con fentanyl può essere effettuata anche a domicilio, sempre sotto stretto controllo medico e con un programma terapeutico personalizzato.

Per il controllo continuo del dolore vengono utilizzati soprattutto i cerotti transdermici, che rilasciano gradualmente il principio attivo nell'organismo. Per le crisi di dolore improvviso sono invece disponibili formulazioni a rapido assorbimento, come gli spray nasali e le preparazioni transmucosali, in grado di agire in tempi molto rapidi.

Perché il fentanyl illegale è così pericoloso

La pericolosità del fentanyl è legata soprattutto al suo utilizzo fuori dai percorsi terapeutici. Sul mercato clandestino viene frequentemente miscelato con eroina, cocaina, metanfetamine o altre droghe sintetiche, spesso senza che chi le acquista ne sia consapevole.

La sua elevata potenza e la rapidità con cui raggiunge il sistema nervoso centrale possono provocare in pochi minuti una grave depressione respiratoria, principale causa delle overdose. Inoltre, le sostanze prodotte illegalmente non sono sottoposte ad alcun controllo qualitativo e possono contenere concentrazioni imprevedibili del principio attivo o essere contaminate da altri composti, aumentando ulteriormente il rischio di conseguenze fatali.

È proprio questa realtà, molto diversa da quella dell'impiego clinico, ad aver determinato l'emergenza sanitaria osservata in diversi Paesi del Nord America.

Il timore della dipendenza

Tra i pazienti che ricevono una prescrizione di fentanyl una delle preoccupazioni più frequenti riguarda il rischio di dipendenza. Gli specialisti ricordano però che, quando il farmaco viene utilizzato secondo le indicazioni del medico, con dosaggi personalizzati e un attento monitoraggio clinico, il rischio di un uso improprio è contenuto.

La prescrizione è affidata a professionisti esperti nella terapia del dolore, tra cui anestesisti, oncologi e altri specialisti, con il coinvolgimento del medico di medicina generale nella gestione del percorso terapeutico.

Non è un farmaco riservato al fine vita

Un altro luogo comune ancora molto diffuso è quello che associa automaticamente il fentanyl alle cure palliative o alle fasi terminali della malattia.

In realtà il farmaco trova impiego in numerosi contesti clinici: oltre alla terapia del dolore oncologico, viene utilizzato nel trattamento del dolore cronico non oncologico, durante gli interventi chirurgici e nella gestione del dolore post-operatorio, contribuendo a migliorare la qualità di vita dei pazienti e a favorire il recupero dopo procedure anche molto complesse.

L'allarme legato al traffico illecito di fentanyl non deve quindi essere confuso con il suo utilizzo terapeutico.