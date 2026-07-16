Ue, in commercio la prima pillola per dimagrire: come funziona

Una novità assoluta. La Commissione Europea ha dato l’autorizzazione al commercio della prima pillola per perdere peso nelle persone con patologie quali l’obesità o in sovrappeso. Il farmaco si chiama Wegovy (semaglutide orale 25 mg una volta al giorno) ed è dell’azienda Novo Nordisk.

Un nuovo trattamento per l’obesità

L'immissione in commercio della pillola Wegovy rappresenta una sorta di rivoluzione per il trattamento dell'obesità che diventa disponibile per la gestione del peso in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea. Si tratta della quinta approvazione regolatoria per la pillola Wegovy, dopo Stati Uniti, Regno Unito, Emirati Arabi Uniti e Bahrein.

“Importante opzione terapeutica”

“L’approvazione odierna da parte della Commissione Europea di Wegovy come compressa da assumere una volta al giorno offre un’altra importante opzione terapeutica alle persone che convivono con l’obesità”, ha dichiarato Mike Doustdar, presidente e Ceo di Novo Nordisk. “L’obesità è una grave malattia cronica e la possibilità di scelta può fare davvero la differenza. Per molte persone, una compressa può rappresentare un modo più semplice e accettabile per iniziare e proseguire il trattamento. Questo è più di un semplice traguardo normativo: è un passo avanti verso una salute migliore e duratura per le persone obese e una forte risposta sociale a una delle sfide sanitarie più significative in Europa”.

I risultati

Prima di essere messo in circolazione, questo farmaco ha avuto riscontri favorevoli e positivi dopo l’ampio programma di studi clinici “Oasis”, tra cui “Oasis 4”, che ha valutato la semaglutide orale da 25 mg una volta al giorno in adulti con obesità o sovrappeso con almeno una comorbilità correlata al peso. Nello studio, la semaglutide orale da 25 mg ha dimostrato una perdita di peso clinicamente significativa e statisticamente rilevante di circa il 17% rispetto al 3% con placebo ma se utilizzata in combinazione con un intervento sullo stile di vita. “Circa un terzo dei partecipanti ha ottenuto una perdita di peso pari o superiore al 20%”, hanno spiegato i ricercatori.

Il farmaco è anche ben tollerato e in linea con quello già consolidato della semaglutide iniettabile che si basa su molti anni di esperienza clinica: le interruzioni del trattamento a causa di eventi avversi rappresentano numerosi quasi uguali a quelli del placebo, ovvero una forbice che va tra il 5,9 e 6,9%.

Come viene utilizzata negli Stati Uniti

Wegovy, come detto, viene già utilizzata da tempo negli Usa dove è indicato in combinazione con una dieta ipocalorica e un aumento dell'attività fisica per ridurre il rischio di eventi cardiovascolari avversi gravi, che sono rari, come infarti, ictus e morte negli adulti con cardiopatie e obesità o sovrappeso.

Negli Stati Uniti il farmaco è anche indicato per ridurre il peso corporeo in eccesso e mantenere la riduzione del peso a lungo termine nei pazienti pediatrici di età pari o superiore a 12 anni così come negli adulti in sovrappeso in presenza

di almeno una comorbilità correlata al peso. “Inoltre, è approvato per il trattamento della Mash negli adulti con fibrosi epatica da moderata ad avanzata, ma non in quelli con cirrosi epatica”, hanno spiegato gli studiosi.