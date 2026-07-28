I 20 anni di Vidas, una casa per chi soffre

Ci sono luoghi che nascono per assistere. E poi ci sono luoghi che nascono per accogliere. viene esaudito. È un episodio semplice, quasi domestico, ma racchiude il significato più profondo delle cure palliative: prendersi cura della persona, non soltanto della malattia. Da allora Casa VIDAS di Milano ha accolto quasi 9.000 pazienti, offrendo assistenza gratuita e un modello di cura che continua a rappresentare un punto di riferimento nel panorama italiano. Per comprendere il valore di questo anniversario bisogna tornare ancora più indietro, al 1982, quando Casa VIDAS, che quest’anno celebra i suoi primi vent’anni di attività, appartiene alla seconda categoria.La sua storia comincia nel luglio del 2006, quando una donna di 86 anni, malata di SLA e senza familiari accanto, varca per prima la soglia dell’hospice di via Ojetti a Milano. La prima richiesta non riguarda una terapia o una medicina: chiede un bicchiere di Bonarda. Quel desiderio Giovanna Cavazzoni fondò VIDAS introducendo a Milano un approccio allora innovativo: portare le cure palliative direttamente nelle case delle persone inguaribili. Con il passare degli anni emerse però una realtà evidente. Non tutti potevano essere assistiti fino alla fine nel proprio domicilio. La solitudine, le trasformazioni delle famiglie e l’invecchiamento della popolazione rendevano necessario creare un luogo capace di offrire la stessa qualità di cura anche fuori dalle mura domestiche. Da questa intuizione nacque Casa VIDAS. L’edificio di via Ojetti rappresenta anche un esempio concreto di partecipazione civica. Per realizzarlo, VIDAS scelse infatti di non ricorrere a finanziamenti pubblici destinati alla costruzione, preferendo coinvolgere direttamente cittadini, imprese e sostenitori. La risposta fu straordinaria: migliaia di persone contribuirono alla nascita dell’hospice, insieme a numerose figure del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo.

Casa Vidas

Casa VIDAS non è soltanto un edificio dedicato alle cure palliative. È il risultato di una comunità che ha deciso di investire nella dignità delle persone più fragili.Chi entra in Casa VIDAS percepisce subito una differenza. Le camere singole permettono ai familiari di rimanere accanto ai propri cari anche durante la notte. Gli ambienti sono luminosi, raccolti, lontani dall’immagine tradizionale dell’ospedale. Biblioteca, spazi comuni, una stanza del silenzio e terrazze accessibili contribuiscono a creare un’atmosfera in cui la qualità della vita continua ad avere valore fino all’ultimo. Anche i dettagli raccontano questa filosofia. La grande vasca assistita consente a persone completamente immobilizzate di immergersi nuovamente nell’acqua dopo mesi, talvolta anni. Un gesto che può sembrare ordinario, ma che restituisce benessere, autonomia e dignità.In due decenni Casa VIDAS ha ospitato migliaia di vite e altrettante storie. Ci sono stati compleanni, matrimoni, battesimi e incontri familiari attesi da tempo. Momenti che dimostrano come la vita continui a esprimersi anche quando la malattia è avanzata. Tra gli episodi rimasti nella memoria c’è quello di Margherita, insegnante di 53 anni, che nel 2016 celebrò proprio a Casa VIDAS la prima unione civile realizzata a Milano dopo l’approvazione della legge. La quotidianità è arricchita da musicoterapia, pet therapy e dalla presenza dei volontari. Negli anni cani, conigli, porcellini d’India e perfino galline hanno accompagnato il percorso dei pazienti. Ma la mascotte più amata resta Trilly, il pony che passeggiando nei corridoi dell’hospice ha regalato sorrisi e stupore a centinaia di persone, tanto da sembrare, a chi lo raccontava al telefono, quasi un’invenzione.In vent’anni, intanto, è cambiato anche il volto delle cure palliative. Accanto ai pazienti oncologici sono aumentate le persone affette da patologie croniche e degenerative, spesso anziane, che richiedono percorsi assistenziali più lunghi e complessi. Oggi circa un terzo delle persone assistite da VIDAS è rappresentato proprio da pazienti non oncologici. È un’evoluzione che riflette i cambiamenti demografici e sociali del nostro Paese e conferma quanto le cure palliative siano una risposta sempre più necessaria per garantire qualità della vita, sostegno alle famiglie e accompagnamento competente nelle fasi più delicate dell’esistenza. Il ventesimo anniversario di Casa VIDAS non celebra soltanto un traguardo numerico. Celebra un’idea di cura che negli anni ha saputo rimanere fedele ai propri valori: ascoltare, rispettare, accompagnare.In un tempo in cui il sistema sanitario è chiamato a confrontarsi con nuove fragilità e con un crescente bisogno di assistenza alle persone anziane e croniche, esperienze come quella di Casa VIDAS ricordano che la qualità delle cure passa anche dalla capacità di riconoscere l’unicità di ogni individuo. Perché, a volte, prendersi cura significa anche sapere che, nel momento giusto, un semplice bicchiere di Bonarda può avere il valore di un grande gesto di umanità.