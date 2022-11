L’influenza è in anticipo ma la campagna vaccinale procede a rilento

L’ influenza è già arrivata quest’anno, ma la campagna vaccinale va a rilento. È questo il monito lanciato dai medici di famiglia in occasione del 39° Congresso della Società italiana di medicina generale e delle cure primarie (Simg) in corso a Firenze.

Insomma, siamo solo a fine novembre, ma il livello della malattia è quello di gennaio. I casi riscontrati dai dottori sono numerosi: in particolare ad essere colpiti sono i bambini e i giovani. E, a quanto pare, affrontare l’influenza quest’anno non sarà proprio una passeggiata.

I dati dell’influenza a novembre 2022

“I primi segnali – afferma Alessandro Rossi, responsabile dell’area malattie infettive della Simg, in una nota della Società - ci portano a supporre con ragionevolezza che sarà un’epidemia impegnativa: i numeri attuali infatti mostrano che siamo già sul livello della fase avanzata dell’epidemia influenzale dello scorso anno”.

Secondo i dati diffusi dai medici di medicina generale, il tasso d’incidenza dell’influenza nelle prime settimane di novembre è salito al 6,6 per mille abitanti, con picchi del 19,6 per mille nella popolazione pediatrica da 0 a 5 anni. È proprio quest’ultima infatti la fascia d’età più colpita e che fa da diffusore dell’infezione.

“Oggi siamo a un livello di incidenza che solitamente si riscontra intorno alla prima settimana di gennaio: - evidenzia il prof. Paolo Bonanni, componente del gruppo Vaccini e politiche vaccinali della Società italiana d’igiene, medicina preventiva e sanità pubblica (S.it.i) - siamo in anticipo di quasi due mesi. Questo non significa che si debba avere un andamento simile a quello che si avrebbe a gennaio, ma è comunque un motivo di allarme e rappresenta un invito a procedere con le vaccinazioni quanto prima” .

Le vaccinazioni antinfluenzali sono ancora troppo poche

In questa prima fase, sottolinea Bonanni, è stata riscontrato lentezza nelle adesioni alla campagna vaccinale.

“Eppure – sostiene - le previsioni per l’influenza non lasciano ben sperare: non solo la curva epidemica ha già iniziato a salire in maniera importante, ma a causa della limitata circolazione negli ultimi due anni la diffusione potrebbe essere superiore rispetto agli anni pre-pandemici, mentre l’abbandono delle misure di distanziamento potrebbe favorire la diffusione di tutte le infezioni alle vie respiratorie, come influenza, COVID-19, virus respiratorio sinciziale” .

L’obiettivo, secondo Alessandro Rossi, è puntare soprattutto alla protezione della popolazione fragile attraverso la vaccinazione agli ultrasessantacinquenni, a coloro che sono affetti da co-morbosità e ai soggetti immunocompromessi.