Influenza autunnale 2022, quali sono i sintomi

L'influenza autunnale sta colpendo il nostro Paese.

Per questo anno è prevista una maggiore incidenza dei virus influenzali. Si stima infatti che in Italia saranno 6 - 7 milioni gli italiani che contrarranno l’influenza stagionale. Quella che ha registrato già i primi casi a partire da settembre è l’influenza australiana scatenata da un virus influenzale di tipo A chiamato H3N2. Secondo il report del Dipartimento di Salute australiano, nella stagione invernale appena conclusa ci sono stati quasi 218mila casi segnalati e 288 decessi. Oltre 1.700 i ricoveri, di cui un centinaio in terapia intensiva.

Come si manifesta l’influenza autunnale

L’influenza autunnale colpisce maggiormente bambini e anziani. Il primo sintomo è febbre alta ad esordio improvviso accompagnata da tosse secca e stizzosa, naso decongestionato e brividi. Altri sintomi correlati sono mal di testa, stanchezza, dolori muscolari e articolari, ridotta qualità del sonno e perdita dell’appetito. Nei bambini si possono verificare anche casi di diarrea, vomito e nausea. In un primo momento l’influenza autunnale si manifesta sotto forma del classico raffreddore che comporta secrezione nasale, bruciore agli occhi accompagnato da lacrimazione.

La sintomatologia dura circa cinque giorni. Nei bambini persiste molto più. Si può infatti protrarre fino a sette- dieci giorni. La tosse e il senso di stanchezza generale possono durare per più giorni anche dopo la scomparsa dei sintomi principali. Il tempo di incubazione previsto è di massimo quattro giorni. Se compaiono sintomi gravi come fiato corto, difficoltà nel respirare, dolore persistente all’addome e al torace, labbra bluastre o rossastre e convulsioni è consigliabile recarsi urgentemente al pronto soccorso.

Come si cura e previene

In caso di influenza autunnale è possibile curare i suoi sintomi con antinfiammatori e antipiretici. Gli antibiotici risultano inutili essendo l’influenza di natura virale. In alcuni caso l’uso inappropriato di antibiotici può provocare seri danni ed effetti collaterali. Il consiglio principale in caso di influenza autunnale è riposare stando per qualche giorno a casa sia per non contagiare gli altri ma anche per non andare incontro a complicazioni in quanto durante quei giorni di convalescenza il sistema immunitario risulta molto debole.

Per prevenire al meglio il contagio dell’influenza autunnale basta seguire delle semplici regole d’igiene come di lavarsi spesso le mani, evitare il contatto con i malati, far arieggiare gli ambienti, pulire e disinfettare le superfici con le quali si entra spesso in contatto in casa, a scuola o in ufficio, evitare di toccarsi occhi, naso e bocca soprattutto se si viaggia nei mezzi pubblici.