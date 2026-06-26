FI, il pride dei giovani. "Tutti hanno diritto a una famiglia Lgbt"

I giovani di Forza Italia sono decisi: il dibattito sui diritti Lgbt non può che fare un passo avanti. È un segno dei tempi, perché per molti ragazzi il tema semplicemente non esiste. Non che in Forza Italia la posizione sia isolata. C'è da sempre un'area liberal che spinge, basti pensare al consigliere regionale ed ex assessore Giulio Gallera. Quel che è certo è che all'appuntamento "Diritti civili: una battaglia liberale" del 24 giugno scorso, organizzato dai Giovani di Forza Italia guidati dal coordinatore provinciale Vincenzo Piazza, erano presenti in tanti, oltre a Gallera: il capogruppo di Forza Italia in Comune, Luca Bernardo, il consigliere comunale Alessandro De Chirico, i consiglieri municipali di zona 1 Federico Benassati e Stefania Bonacorsi. Benassati ha inoltre portato i saluti dell'assessore regionale Gianluca Comazzi.

Tra i presenti, arrivata in modo per così dire spontaneo, Francesca Pascale. Invitati e protagonisti Mauro Festa, candidato nel 2021 per il Partito gay e uscito quando il posizionamento si era spostato verso i Cinque stelle. E ancora Nicola Bertoglio di "Certi diritti", radicali liberali. Ad aprire i lavori Paola Concia, del Pd, che ha sottolineato l'importanza di un lavoro bipartisan.

Il manifesto del Gruppo giovani di Fi pone principi chiari: "La libertà delle persone di vivere secondo la propria identità senza subire discriminazioni, il diritto a costruire una famiglia nelle forme che si ritengono più adeguate, la tutela legale delle unioni affettive, la lotta contro ogni forma di violenza e discriminazione motivata dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere". Spiega Vincenzo Piazza: "È importante parlarne in un momento in cui si affacciano nel mondo politico posizioni com quelle di Vannacci. Noi non abbiamo niente a che fare con chi rischia di ferire anime sensibili, ragazzi che sono in un percorso di accettazione, o con chi nega il femminicidio, ed è giusto che noi giovani iniziamo a parlare di questi diritti in modo trasversale. È giusto che si faccia un fronte comune perché queste battaglie non hanno colore politico. Abbiamo aperto questo confronto anche all'interno del centrodestra, senza essere accusati di essere di sinistra. Così come per il 25 aprile siamo state ci teniamo a non essere accusati per questo di spostarci a sinistra. Non è così. Stiamo parlando di temi che sono di tutti". La richiesta di parlarne e di schierasi è partita dalla base: "Abbiamo organizzato questo evento perché sentiamo nostro questa tema. Ci sono ragazzi della comunità Lgbt che fanno parte dei nostri giovani. La richiesta è partita da tutti i ragazzi del giovanile perché siamo liberali, come ha sempre detto il presidente Berlusconi, e il vero sbaglio è stato non trattare prima queste questioni. Semplicemente parlarne è importante, non si è mai visto un gruppo giovanile del centrodestra assumere un'iniziativa simile. Per noi è stato bello avere con noi Paola Concia, che si è sempre battuta per il modello del matrimonio tedesco e per la possibilità delle adozioni per le famiglie. Ci ha detto: "io ci sono.

E noi giovani di Forza Italia ci siamo per qualsiasi tipo di famiglia, perché ciascuno deve essere libero di amare chi vuole".

Nel gruppo si è dibattuto anche se partecipare al Gay Pride di domani, anche perché non mancherà Forza Italia: ha già annunciato la propria partecipazione De Chirico.