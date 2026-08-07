La bomba partigiana e i morti dimenticati

Il Comune ricordi quei dieci morti innocenti dimenticati per troppo tempo. Tra di loro anche Primo, un bambino di soli 12 anni. Ieri l’articolo del Giornale e ora anche l’appello del presidente del Senato Ignazio La Russa. Per semplificare, anche se le morti non andrebbero mai semplificate, una via Rasella tutta milanese. Era l’8 agosto del 1944, quando in viale Abruzzi 77, esplose una bomba. Destinata ai soldati tedeschi, più probabilmente ideata per esacerbare ancor più i clima in città, provocando quella rappresaglia che effettivamente ci fu a Piazzale Loreto. Il fatto è che a morire non furono i tedeschi, ma dieci italiani, civili che avevano l’unica colpa di aver fame dopo anni di guerra. Di essere in coda per prendere un po’ del pane distribuito in un camion della Wehrmacht dal maresciallo Karl, il Carlùn. «Sono passati tanti anni - l’appello di La Russa - , giustamente è stata riconosciuta memoria e ricordo ai partigiani che vennero poi fucilati per rappresaglia a seguito di quell’attentato che comunque non era costato la vita a nessun tedesco, ma per i dieci civili italiani assolutamente innocenti nulla è stato fatto se non il ricordo singolo, individuale, di alcuni». Di qui l’appoggio all’iniziativa del presidente di Assoarma Gabriele Pagliuzzi che chiede al Comune di rendere omaggio e ricordo a quegli italiani ingiustamente trucidati. «Io - dice La Russa - voglio associarmi a questa richiesta con forza, con la volontà di pacificazione che è sempre nel mio proposito». Aggiungendo di approvare l’iniziativa di domani in viale Abruzzi. «Io non potrò esserci perché sono a Marcinelle a ricordare altre vittime innocenti perite nell’incendio di quella miniera. Molti italiani, ma il mio pensiero sarà con loro, in viale Abruzzi 77».