Un giovane su 5 sogna di avviare la propria attività: così la Regione scommette sulle nuove generazioni

La Lombardia vuole creare una nuova generazione di imprenditori, forte anche dei numeri. Secondo una ricerca realizzata dalla Regione e dall'Istituto Piepoli il desiderio di fare impresa è forte: un giovane lombardo su cinque sogna di avviare una propria attività, mentre il 37 per cento considera questa possibilità per il proprio futuro professionale. Nasce con queste premesse "Generazione Impresa", il progetto con cui la Regione scommette sulle intuizioni dei giovani.

L'iniziativa ha visto un primo appuntamento al Superstudio Più di Milano dedicato a chi vuole trasformare storie e ambizioni in progetti concreti, a cui hanno partecipato oltre 150 studenti universitari e startupper. Non una classica conferenza, ma una serata diversa dove confrontarsi con imprenditori, manager e professionisti che hanno lasciato il segno nei rispettivi settori. La strada della crescita passa anche dagli strumenti messi in campo.

Dal 2021 il bando Nuova Impresa della Lombardia ha sostenuto la nascita di oltre 4.000 nuove attività economiche, con quasi 27 milioni di euro di risorse regionali capaci di generare oltre 63 milioni di investimenti privati. Ogni anno, poi, la Regione organizza le Startup Competitions, una sorta di Champions League per le nuove imprese con un montepremi complessivo di 900mila euro destinato al consolidamento e alla crescita nella filiera.

"La nostra terra è diventata grande grazie a generazioni di imprenditori che hanno avuto il coraggio di scommettere sul futuro. Oggi - ha commentato l'assessore allo Sviluppo Economico Guido Guidesi - dobbiamo consegnare questa stessa possibilità ai giovani".