Giusti: "Aperte nuove sedi in tutta Italia. Siamo al lavoro per il futuro della Sanità"

L'Università degli Studi Link rappresenta un unicum nel panorama accademico italiano. È tradizionale e in presenza, ma è anche innovativa e multimediale. È fortemente legata al territorio, ma è proiettata verso una dimensione diffusa e multicentrica, grazie all'apertura di diverse sedi sul territorio nazionale.

La Link ha il suo quartier generale a Roma, nello storico Casale di San Pio V, al quale si è aggiunta la nuova grande sede di Via Pietro de Francisci, che nei suoi oltre 53mila metri quadrati ospita tutti i corsi dell'area medico-sanitaria. Ma la Link è presente anche in Lombardia, in Umbria, in Campania e nelle Marche, dove sono state da pochi mesi inaugurate le tre sedi di Fano, Macerata e Ascoli Piceno, e presto aprirà i battenti in altre regioni italiane, da nord a sud.

L'offerta formativa dell'Università degli Studi Link è molto ricca e sfaccettata. I corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria, Farmacia, Professioni Sanitarie, Scienze della Formazione Primaria e Ingegneria dell'Intelligenza Artificiale, che hanno preso il via negli ultimi anni accademici, si sono aggiunti a un'ampia lista di corsi innovativi e di respiro internazionale, tra cui Economia e Management d'Impresa e delle Istituzioni; Scienze della Difesa e della Sicurezza; Scienze della comunicazione, Media e Tecnologie Digitali; Giurisprudenza; Scienze Politiche, Diplomatiche e Governo delle Amministrazioni; Media e industrie culturali; Scienze Economiche, del Lavoro e dei Sistemi Socio-sanitari; Studi Strategici e Politiche della Sicurezza, Corporate Management and Public Administration. L'ateneo propone anche il DAMS, Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo - Produzione Audiovisiva e Teatrale, oltre a un corposo numero di Master sia di primo che di secondo livello.

"La nostra offerta formativa spiega il rettore della Link, Carlo Alberto Giusti (in foto)- sta crescendo di pari passo con l'apertura di nuove sedi su tutto il territorio nazionale. La nostra è un'università tradizionale e in presenza, ma non è ancorata, come avviene nella generalità dei casi, a una sola città o a un'area geografica circoscritta. Il nostro ateneo è equamente diviso tra corsi umanistici e materie Stem, che riscontrano ogni anno di più l'interesse di nuovi studenti. Ma un discorso a parte merita il corso di laurea in Medicina e Chirurgia, entrato a far parte dell'offerta formativa della Link da meno di tre anni e ormai asse portante per la nostra università. In un contesto in cui la carenza di medici in Italia si è evidenziata chiaramente già dal periodo della pandemia, ci è sembrato importante rafforzare questa presenza.