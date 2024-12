“Auguri di gioia e serenità”. Il messaggio di Natale di Giorgia Meloni

Giorgia Meloni e la figlia Ginevra

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha fatto i suoi auguri di Natale dai social. " A voi e alle vostre famiglie, i miei migliori auguri per una giornata colma di serenità e gioia. Buon Natale ", ha scritto il premier. Meloni ieri sera era presenta in Vaticano per l'apertura della porta Santa e per seguire la messa di Natale. Il vicepremier Matteo Salvini, invece, ha condiviso l'immagine della Santa famiglia con la scritta "Buon Santo Natale 2024 e buone feste in famiglia" sovrimpressa, con il simbolo della Lega in basso a destra, in piccolo.

Al segretario della Lega, gli eletti hanno regalato un buono-viaggio che è stato già consegnato a Matteo Salvini, nel corso della cena di auguri che i leghisti hanno tenuto a Roma nella scorsa settimana. I 29 senatori e i 65 deputati del Carroccio hanno messo una quota di 50 euro a testa e il segretario della Lega potrà scegliere la meta a suo piacere. Un regalo simile è stato fatto anche al premier Meloni da parte degli eletti, che hanno messo la quota per comprare un letto, sinonimo di riposo e relax, per la nuova casa.

Matteo Renzi si è rivolto " soprattutto e prima di tutto a chi oggi è solo ", sottolineando come " la solitudine è un male insidioso per tanti, oggi. Il Mistero del Natale, per i cristiani, è che quel Bambino nasce perchè nessuno sia più solo. Ma anche chi non è cristiano sa che il Natale è l'occasione per riscoprirci parte di una famiglia, di una comunità, di un popolo ". Quindi, ha concluso " è Natale! Ci auguriamo, come sempre, pace, felicità, salute. Giusto così. Ma soprattutto quest'anno vi auguro di vincere la solitudine e vivere con gioia ed entusiasmo la bellezza e la sfida di essere donne e uomini veri ".

Antonio Tajani ha scritto sui social: " Buon Natale sono nella chiesa della "Comunità in dialogo" a Trivigliano, in provincia di Frosinone. È una comunità che seguo da tanti anni e recuperano alla vita sociale persone che hanno una dipendenza, dall'alcool, dalla droga al gioco ". Poi ha aggiunto: " Ecco, bisogna stare vicino a chi soffre e chi è in difficoltà. In questo momento ricordarci che Natale è una festa anche dello spirito, il Natale è una festa per spingerci a essere più buoni e stare vicino a chi ha bisogno di noi. Insomma, una festa dell'amore. Credo che tutti quanti noi possiamo regalare qualche cosa. Che fa parte del nostro cuore. Ci sono tanti regali, certo di valore, ma forse quelli più di valore sono quelli che noi doniamo con affetto e con amore nei confronti degli altri.

Vi auguro veramente di poter trascorrere queste giornate dando il meglio di voi stessi. Stando con la vostra famiglia con grande serenità e con grande speranza affinchè il 2025 sia l'anno che porti la pace sia in Medio Oriente sia in Ucraina. Buon Natale e buon anno a tutti".