Come funziona L’esenzione (moto incluse)

1. Chi non pagherà il bollo?

L’esenzione riguarda le persone fisiche che nel 2027 risultano soggetti passivi della tassa per un’auto alimentata a benzina o gasolio, anche in combinazione con un’altra fonte di propulsione, con potenza non superiore a 80 kW. Il veicolo deve essere regolarmente assicurato.

2.Quanti cavalli sono?

Corrispondono a circa 110 CV. La potenza massima in kilowatt è riportata sulla carta di circolazione al campo P.2. Una vettura da esattamente 80 kW è compresa.

3. Le elettriche sono comprese?

Le auto elettriche pure non sono tra i veicoli espressamente indicati da questa esenzione. Continuano a beneficiare delle agevolazioni già previste dalla normativa nazionale e dalle singole Regioni.

4. Ibride, GPL o metano?

Le ibride possono rientrare quando utilizzano benzina o gasolio insieme a un’altra fonte di propulsione e rispettano il limite degli 80 kW. Lo stesso criterio vale per le bifuel che utilizzano benzina o diesel insieme a GPL o metano.

5. Se ho due auto, quale viene esentata?

Se due auto hanno gli stessi kW, il beneficio va alla vettura per la quale, senza l’agevolazione, sarebbe dovuto il bollo meno elevato.

6.Vale per moto e ciclomotori?

Sì, ma devono essere alimentati a benzina o gasolio, anche in combinazione con altre fonti e se la stessa persona possiede un’auto agevolabile fino a 80 kW, l’esenzione viene riconosciuta sull’automobile e non sulla moto.

7. Se possiedo più moto, quale non paga?

Tra più motocicli agevolabili viene esentato quello con la potenza minore. A parità di kW, il beneficio spetta a quello che avrebbe il bollo meno costoso. Se invece si possiedono più ciclomotori, l’esenzione viene riconosciuta a quello con la data di prima immatricolazione più remota.

8. L’esenzione vale per sempre?

No. La norma riguarda i versamenti il cui termine ordinario di pagamento cade tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027.

9. Per le auto in noleggio?

Il testo non contiene una disciplina specifica. Il requisito è che il beneficiario sia una persona fisica che risulta soggetto passivo della tassa automobilistica. Dal provvedimento non deriva automaticamente uno sconto sulla rata. Le flotte intestate direttamente a società restano invece fuori, perché l’esenzione è riconosciuta alle persone fisiche.

10. Cambia il superbollo?

Il provvedimento non interviene sul superbollo. L’addizionale riguarda le vetture con potenza superiore a 185 kW, circa 252 CV.