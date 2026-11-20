Pensioni, Superbonus e sanità. Sono i nodi che la premier Giorgia Meloni, di ritorno da Berlino, ha affrontato nel nuovo vertice sulla manovra con Antonio Tajani, Matteo Salvini, Maurizio Lupi e Giancarlo Giorgetti. Sul tavolo la spalmatura in cinque anni anziché dieci dei 18,5 miliardi di crediti residui del Superbonus e il ritocco alla rivalutazione degli assegni, mentre il 26 novembre i partiti indicheranno i testi segnalati tra i 6.600 emendamenti. Oggi l’indicizzazione è piena fino a quattro volte il minimo Inps: Noi Moderati propone di salire a cinque, con un costo di 257 milioni. La Lega, ha spiegato il relatore Alberto Gusmeroli, vuole passare dai circa 2.450 euro lordi al mese attuali «a circa 3.600». Forza Italia punta a sei volte il minimo e, ricorda Tajani, a «un sostegno da 300 euro per le cure sanitarie non coperte» dal Ssn per 5,5 milioni di pensionati.

Sulla casa Fratelli d’Italia rivendica «misure strutturali»: la cedolare secca sul canone concordato scende dal 10 al 5%, all’1% per i più giovani, e il Fondo di garanzia per la prima casa viene prorogato al 2029 con 200 milioni in più per il 2028 e il 2029. «Per noi la casa non è un lusso ma un bene primario», dice Alice Buonguerrieri. Meloni rilancia intanto il bonus per le mamme lavoratrici con almeno due figli, che sale a 100 euro al mese e diventa permanente, «fino a 1.200 euro all’anno senza tasse e senza aumentare l’Isee». Forza Italia chiede invece di rendere deducibili, fino a 6.500 euro l’anno, gli alloggi concessi ai dipendenti con redditi fino a 55mila euro che lavorano nelle città metropolitane.

Poi la Zes unica. Un emendamento del governo estende al Centro-Nord le semplificazioni del modello che, sottolinea Meloni, «ha generato un impatto economico complessivo di 60 miliardi di euro». Autorizzazione unica con silenzio-assenso e sportello digitale varranno ovunque, mentre gli incentivi restano al Sud, dove Tajani rivendica «l’incremento dei fondi per la Zes». Finora la Zes ha prodotto 1.631 autorizzazioni, 10,5 miliardi di investimenti e 28mila posti di lavoro.

All’agricoltura la manovra destina 1,6 miliardi, che portano a 19 quelli stanziati in quattro anni: proroga dell’esenzione Irpef sui redditi dominicali e agrari, un miliardo per il gasolio agricolo e un ammortizzatore per i fermi della pesca. «Un investimento mai visto in cinquant’anni», dice Aldo Mattia. FdI chiede anche 50 milioni per la Zes agricola. Forza Italia punta infine sul lavoro agile per tagliare i costi della Pa: un emendamento del tesoriere Fabio Roscioli istituisce un fondo da 10 milioni per ridurre spazi e consumi degli uffici, e nel 2027 e 2028 il lavoro da casa potrebbe prevalere su quello in presenza. Il collega Roberto Pella chiede la detrazione al 19% per libri, teatro e concerti.