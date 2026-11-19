Invisibile, cognitiva, ibrida. Ma sempre guerra è. E potrebbe diventare una minaccia in grado di condizionare realmente la quotidianità di ognuno di noi. Per questo non possiamo farci trovare impreparati. Il ministro della Difesa Guido Crosetto, intervenuto alla Camera, chiede una legge rapida e realmente in grado di creare uno scudo contro gli attacchi informatici: collaborazione con l’Europa, più investimenti e una Cyber Army civile e militare operativa giorno e notte.

Se l’Italia ha reagito in poche ore alla minaccia via mail arrivata alle scuole, non è detto sia in grado di fare altrettanto con un blitz ai sistemi informatici. Ad oggi arriva in ritardo rispetto all’attacco, non è in grado di prevederelo e non ha ancora quella rapidità di reazione fondamentale quando di mezzo ci sono proxy, microchip e falle informatiche.

Nel cyber esercito verranno arruolati esperti, «hacker etici» e giovani da formare al pari di «cadetti». Organico iniziale: 1.200-1.500 specialisti. Ma l’obbiettivo è arrivare a 5mila unità. Si colmerebbe così quel bisogno di specialisti che l’Agenzia nazionale di cybersecuruity lamenta da mesi e che, mai come ora, è inaccettabile. Anche perché lo svantaggio da cui partiamo non permette errori: la guerra ibrida evolve a ritmo settimanale, ma per formare le nuove cyber leve ci vogliono anni. «Dobbiamo poter cercare queste competenze sul mercato e pagarle come le paga il mercato, altrimenti i migliori andranno alle grandi aziende o all’estero» è il presupposto per i nuovi contratti. Crosetto archivia le polemiche sui fondi, giudicati indufficienti. E chiarische: il Ministerod ella Difesa non ha mai ridotto le risorse contro le minacce ibride. Negli anni gli investimenti sono andati progressivamente aumentando (e verranno potenziati da qui al 2028). «Avevamo 126 milioni di investimenti nel 2019. Nel 2025 sono stati 557 milioni, cioè più che quadruplicati, prima che ci fossero tutti questi allarmi - spiega il ministro - Per il triennio 2026-28 programmiamo quasi 2 miliardi, circa il 40% in più del triennio precedente. Nei prossimi anni sono destinati a questo settore oltre 6 miliardi».

Quattro le direttrici di intervento: riconoscere lo spazio cibernetico nazionale come campo di operazioni, costituire una forza specializzata permanente, garantire adeguate tutele al personale impiegato e istituire un centro per il contrasto alla guerra ibrida, a livello nazionale ed europeo. ha però spiegato il ministro.

La guerra cognitiva «non abbatte muri, abbatte la fiducia nello Stato, nelle istituzioni, nell’informazione. La sfida non riguarda solo la difesa dei confini, ma anche la libertà di ognuno di noi e la coesione della nazione. Non sono timori astratti». Sul piano cognitivo, «difendersi significa anzitutto tre cose: accorgersi per tempo delle campagne ostili, prima che producano i loro effetti; smascherare le manipolazioni e ristabilire i fatti con una comunicazione tempestiva e coordinata; costruire, insieme all’università e al mondo della ricerca, gli anticorpi contro la disinformazione».

Detto questo, Crosetto è ben consapevole che la lotta sia senza confini e vada affrontata assieme all’Europa. Sia come tattica, sia come investimenti: «Non saremmo mai in grado di difenderci da soli dalle minacce informatiche neanche dedicando il 20% del Pil all’anno alla difesa per i prossimi dieci anni. È in corso una guerra diversa da quella tradizionale, fatta per non far capire chi ha attaccato.

La linea è chiara: contro la guerra cognitiva dobbiamo cambiare «postura». «Noi inseguiamo le minacce, mentre dovremmo anticiparle. Se ci limitiamo a difenderci abbiamo già perso, le minacce vanno prevenute e non combattute quando sono già arrivate». Ma serve una legge in tempi brevi perché oggi «colpirci non costa nulla. Chi lo fa deve sapere, invece, che la sua azione non resterà senza conseguenze».