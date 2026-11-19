Corrado Augias è stato un protagonista indiscusso della cultura italiana. Un giornalista raffinato, uno scrittore prolifico, un divulgatore capace di avvicinare tante persone alla storia, alla letteratura e alla conoscenza. Ma nel ricordare l’intellettuale scomparso oggi a 91 anni sarebbe altrettanto sbagliato dimenticarne un altro tratto distintivo: l’ostilità, spesso viscerale, nei confronti di Giorgia Meloni e del centrodestra. Una battaglia politica combattuta senza risparmiare colpi, talvolta con toni che sembravano andare ben oltre la legittima critica all’operato di un governo.

Il repertorio è sterminato. Nell’autunno del 2023, annunciando il proprio addio alla Rai, Augias definì quello guidato da Meloni un governo “approssimativo e incompetente”, accusandolo di aver contribuito alla “progressiva distruzione della Radiotelevisione Italiana”. Pochi mesi prima aveva denunciato la presunta occupazione delle istituzioni da parte della maggioranza: “Meloni vuole mettere le mani dappertutto”. Un’accusa curiosa, considerando che la lottizzazione della televisione pubblica non è certamente un’invenzione del centrodestra.

Poi la lunga sequenza di affondi personali. Nel febbraio del 2024 bollò l’esecutivo come un “governo di pasticcioni”, riservando a Salvini giudizi altrettanto sprezzanti. Del premier disse che si comportava come una “piccola militante”, incapace di indossare davvero i panni del presidente del Consiglio. Non mancò naturalmente l’antifascismo, uno dei suoi cavalli di battaglia: la Meloni, sosteneva Augias, non poteva professarsi antifascista senza perdere una parte dei propri elettori.

Ma fu soprattutto il linguaggio utilizzato nei confronti della leader di Fratelli d’Italia a far discutere. Nell’ottobre del 2024 le rimproverò una “scarsa padronanza della lingua italiana”. Due mesi più tardi, commentando lo scontro con Romano Prodi, parlò addirittura di “attacchi isterici” e di “follia”. E nel maggio del 2025 arrivò a sostenere che la Meloni evitasse le domande dei giornalisti perché dotata di un “carattere collerico”, incline a perdere la calma e a dare rispostacce. Insomma, dall’analisi politica si passava disinvoltamente al giudizio sulla personalità del presidente del Consiglio.

E non andò meglio ad altri esponenti del governo. Nel novembre del 2024, ospite sempre di Giovanni Floris, Augias prese di mira il ministro della Giustizia Carlo Nordio, sostenendo che in alcuni momenti della giornata avesse “evidenti problemi”. Il tutto accompagnato dal gesto di alzare il gomito, con un’allusione piuttosto esplicita all’alcol. Una caduta di stile che fece discutere e per la quale, qualche settimana più tardi, lo stesso giornalista ebbe il buon senso di chiedere pubblicamente scusa, riconoscendo di aver compiuto un gesto “sbagliato e volgare”.

Nel mirino finì anche Ignazio La Russa, accusato nell’aprile del 2023 di non avere un’adeguata conoscenza storica del fascismo. Augias arrivò a sostenere che un politico con simili lacune, una volta raggiunta la seconda carica dello Stato, diventasse “un pericolo per la democrazia”. E nell’aprile del 2024, sulle pagine di Repubblica, evocò addirittura i “fascisti del XXI secolo, dichiarati o dissimulati”, riferendosi alla difficoltà di alcuni esponenti della destra di professarsi antifascisti. Parole che raccontano bene quanto fosse profonda quella contrapposizione ideologica: non soltanto un governo da criticare, ma una cultura politica da mettere continuamente sotto accusa. Più recentemente, a febbraio, nel pieno della campagna per il referendum sulla giustizia, si “limitò” ad accusare l’esecutivo di “lacerare il Paese”.

Nessuno sconto nemmeno a Silvio Berlusconi, con tanto di contrarietà al lutto nazionale: “Capisco i funerali di Stato per un ex presidente del Consiglio, ma il lutto nazionale per un leader politico che è stato così profondamente, volutamente e aggressivamente divisivo non va bene”. A suo avviso, inoltre, il Cavaliere avrebbe “vilipeso le istituzioni” e “fatto barcollare la democrazia”.

A onor del vero, Augias seppe anche riconoscere i meriti della Meloni. Nel gennaio del 2025, intervistato dal Corriere della Sera per i suoi novant’anni, pronunciò parole tutt’altro che scontate: “È brava”. Le riconobbe una “determinazione ferrea” e una notevole “sagacia politica”, sottolineandone l’abilità nel tenere insieme una maggioranza attraversata dalle ambizioni di Salvini e Tajani. Un giudizio lucido, accompagnato persino da una sostanziale bocciatura di Elly Schlein. Ma si trattò di un riconoscimento delle capacità politiche del premier, non certo di una revisione delle sue convinzioni sul governo.

Del resto nessuno pretendeva che Augias diventasse un sostenitore della destra. Il dissenso era parte della sua storia, della sua formazione e della sua libertà intellettuale. Eppure, nella ripetitività di certe accuse, nella continua ricerca di un difetto da imputare alla Meloni, quella contrapposizione finiva talvolta per assumere i contorni di un’autentica ossessione polemica. Come se il governo fosse da censurare sempre e comunque, anche quando non offriva particolari occasioni per farlo.

La scomparsa di Corrado Augias lascia un vuoto e il rispetto per la sua figura e per la sua lunghissima carriera è doveroso. Ma rispettare una persona non significa necessariamente condividerne le idee, né dimenticare le sue parole. Si può riconoscere la grandezza di un intellettuale e allo stesso tempo considerare ingenerose, eccessive e talvolta pregiudiziali alcune delle sue battaglie politiche. Anche questo, in fondo, significa ricordarlo per quello che è stato, senza santificazioni e senza cancellarne le contraddizioni.