Il governo Meloni raggiunge i 4 anni di legislatura: ecco i risultati raggiunti

Oggi, 22 ottobre 2026, il governo guidato da Giorgia Meloni è diventato il primo Esecutivo nella storia della Repubblica a raggiungere i quattro anni consecutivi di durata. Un anniversario che viene celebrato da Palazzo Chigi con un resoconto complessivo che evidenzia i risultati significativi in diversi ambiti chiave dell’azione di governo, spaziando dall’economia e fisco alla gestione dei flussi migratori, fino al mercato del lavoro e alla sicurezza.

Sul fronte del lavoro e dell’economia, tra i dati rivendicati figurano quelli legati all’occupazione e al sostegno economico a famiglie e imprese. In particolare, viene sottolineato l’aumento di 1,4 milioni di posti di lavoro stabili a tempo indeterminato, raggiungendo il record storico di 24,4 milioni di occupati complessivi e una contestuale riduzione del precariato. A questo si aggiunge un totale di 140 miliardi di euro di tagli fiscali destinati a lavoratori e imprese, tra cui ci sono anche la riduzione strutturale e l’accorpamento delle aliquote Irpef, il taglio del cuneo fiscale e una serie di esoneri contributivi volte a incentivare le assunzioni. C’è stata poi la progressiva discesa del rapporto deficit/Pil, il calo dello Spread e il superamento del Pil pro capite rispetto ad altre economie europee tradizionalmente di riferimento.

Un secondo pilastro riguarda il contrasto all’immigrazione clandestina e l’ordine pubblico, in cui si evidenzia una riduzione del 70% degli sbarchi illegali rispetto all’inizio del mandato, unita a un incremento del 55% nei rimpatri dei soggetti non aventi diritto al soggiorno. Sul fronte della legalità si segnala il rafforzamento degli organici con l’assunzione di 46.000 nuove unità tra le forze di polizia, il contrasto alla criminalità organizzata con oltre 5.000 arresti e la cattura di 161 latitanti, e l’attuazione di modelli mirati alla riqualificazione delle periferie.

Quindi, il documento mette in luce il completamento degli obiettivi legati al Pnrr e il rilancio degli investimenti pubblici: sono stati stanziati oltre 250 miliardi di euro per infrastrutture e opere pubbliche, accompagnati dal lancio del Piano Casa e dalle riforme per la semplificazione del Codice degli appalti. A livello internazionale, l’Italia rivendica un ruolo centrale nella difesa globale, nel supporto alle crisi umanitarie e geopolitiche e nella promozione del Piano Mattei per l’Africa, volto a creare partnership strategiche sui temi dello sviluppo e dell’energia. Il Governo Meloni si avvia verso la fase finale della legislatura con l’obiettivo di consolidare i risultati ottenuti in tema di sanità, scuola, riforme istituzionali e sostegno alla natalità.