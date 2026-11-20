Diciassette anni dopo il terremoto del 2009, il Teatro comunale “Nazzareno De Angelis” dell’Aquila torna ad accogliere il pubblico. E per la prima della “Traviata” di Giuseppe Verdi, a celebrare la rinascita di uno dei luoghi simbolo del capoluogo abruzzese, c’è anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Una serata dal forte significato istituzionale per la città, Capitale italiana della Cultura 2026, che recupera un altro importante tassello della ricostruzione post-sisma. La premier è stata accolta in piazza del Teatro dal sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, dal presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, dal presidente della Provincia Angelo Caruso e dal prefetto Vito Cusumano. Presenti anche i sottosegretari Luigi D’Eramo e Fausta Bergamotto, il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri e alcuni parlamentari abruzzesi. Ad accompagnare l’arrivo di Meloni, gli Sbandieratori e i Bandierai dei Quattro Quarti, mentre all’ingresso del teatro la presidente del Consiglio ha salutato una rappresentanza di studenti, giovani artisti e atleti del territorio. Dal palchetto centrale del secondo anello, accanto a Marsilio, Biondi e ad alcune sue strette collaboratrici, Meloni ha seguito con attenzione l’opera, utilizzando più volte il binocolo da teatro per osservare la scena. Al termine dello spettacolo, firmato dal direttore artistico del Teatro Stabile d’Abruzzo Giorgio Pasotti, la premier si è alzata in piedi applaudendo a lungo gli artisti. La riapertura rappresenta il traguardo di un percorso di ricostruzione costato complessivamente oltre 25 milioni di euro, sostenuto anche dal governo Meloni attraverso uno stanziamento di cinque milioni del ministero della Cultura, destinato al completamento dell’intervento. Ulteriori risorse del Cipess hanno consentito di ultimare gli impianti e gli adeguamenti necessari alla riapertura. “Riaprire un teatro significa restituire alla città un luogo, ma soprattutto restituirle la possibilità di ritrovarsi”, ha detto Biondi. Dopo la riapertura del Teatro San Filippo, la città ritrova anche il suo Comunale - rimasto chiuso dal sisma del 6 aprile 2009. Ma soprattutto agli aquilani viene restituito uno spazio di cultura e pura vita cittadina, proprio nell’anno dedicato alla valorizzazione del territorio.

Le parole della premier

A sottolineare il valore della serata è stata la stessa Meloni, che ha definito “commovente” assistere alla riapertura del teatro dopo 17 anni. Ha poi rivendicato l’impegno del governo nella ricostruzione dell’Aquila: “Abbiamo sbloccato fondi fermi o rimasti inutilizzati, stanziato oltre 1 miliardo e 300 milioni di euro aggiuntivi e prorogato, con la nuova legge di bilancio, tutte le misure a sostegno della ricostruzione”. Un percorso ancora da completare, certo, ma come ha detto: “Oggi l’Aquila è un laboratorio di rinascita, futuro e opportunità”.