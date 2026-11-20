“Salvini appeso”, con tanto di falce e martello a far da corredo a mo’ di firma. Questa la frase apparsa durante la mattinata odierna sul manifesto della Lega a Massa, in Toscana, affisso sulla vetrina della sede locale del partito nella Galleria Da Vinci. Un raid vandalico attuato a quanto pare nella notte: ignoti hanno utilizzato una bomboletta spray per comporre la frase minacciosa nei confronti del vice-premier, oltre che per imbrattare l’intera vetrata esterna con altri insulti. Non si tratta oltretutto del primo “raid vandalico” ai danni del Carroccio nella città toscana, amministrata tra l’altro dalla giunta di centrodestra guidata dal sindaco Francesco Persiani.

“Ancora una volta la sede provinciale della Lega Massa-Carrara è stata imbrattata con scritte minatorie – ha scritto Andrea Tosi, segretario provinciale della Lega di Massa Carrara - non se ne può veramente più di questa gentaglia. Noi andiamo avanti, con la forza delle nostre idee e senza farci intimidire”. Susanna Ceccardi, europarlamentare del Carroccio, ha espresso vicinanza e solidarietà sia al vice-premier che alla sezione massese della Lega. E ha invitato i partiti di sinistra a prendere le distanze dal gesto. “Scrivere “Salvini appeso” e disegnare falce e martello sulla vetrina della nostra sede non è bravata da ragazzini, ma pura violenza politica firmata dai soliti nostalgici di un’ideologia totalitaria che vorrebbero tapparci la bocca. È inaccettabile che a Massa la nostra casa venga colpita ancora una volta nel giro di pochi mesi – ha detto - adesso aspettiamo di vedere se la sinistra, sempre pronta a salire in cattedra per dare patenti di democrazia, troverà il coraggio di condannare senza ambiguità questa vergogna o se preferirà girarsi dall’altra parte come fa ogni volta che nel mirino finisce la Lega. Confido nel lavoro delle forze dell’ordine affinché questi delinquenti vengano individuati e puniti. Chi pensa di spaventarci con una bomboletta spray ha sbagliato indirizzo: noi non arretriamo di un millimetro: le nostre sedi restano aperte, presidio di libertà e buon senso in mezzo alla gente.