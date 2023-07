"Io e te...". La tenera dedica di Meloni alla figlia di ritorno dagli Usa

Fine missione negli Stati Uniti per Giorgia Meloni, che torna a casa con la soddisfazione di aver ottenuto l'approvazione di Washington. Il presidente del Consiglio ha effettuato una breve visita durante la quale, oltre a incontrare Joe Biden, ha avuto la possibilità di un dialogo di oltre due ore con l'ex segretario di Stato Harry Kissinger. Nonostante a sinistra sperassero che l'Italia con l'avvento di un governo di centrodestra potesse essere isolata ed esclusa dai tavoli che contano, Meloni ha lavorato per dimostrare il contrario, incassando complimenti e approvazione.

Giorgia Meloni negli Stati Uniti non era da sola: con lei è partita anche Ginevra, sua figlia di 7 anni, che l'ha accompagnata dietro le quinte di questo viaggio. Non è la prima volta che il premier, che prima di essere a capo di un governo è madre, parte per viaggi di lavoro insieme alla bambina. Un modo per farle vivere nuove esperienze ma anche per poter trascorrere insieme tutto il tempo libero, anche se poco, che questi viaggi concedono al presidente del Consiglio. Meloni non è l'unico capo di governo che viaggia con la famiglia durante i viaggi di lavoro, alcuni suoi predecessori la portavano al completo, e per i suoi "colleghi" europei è quasi una prassi.

Ed è proprio a Ginevra che Meloni ha voluto dedicare un post condiviso sui suoi profili social, pubblicando un tenerissimo scatto che le vede insieme sul volo di ritorno dagli Stati Uniti. " Io e te, che affrontiamo il mondo mano nella mano ", ha scritto il premier, che ha sempre dichiarato di mettere a primo posto la famiglia e di trovare quanto più tempo possibile da trascorrere insieme alla figlia, per non far ricadere su di lei il peso di un lavoro così gravoso come il suo.