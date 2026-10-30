Manovra in pillole

Taglio Irpef al ceto medio fino a 55mila euro

Il taglio delle tasse per il ceto medio, alla fine, è stato confermato nella nuova Legge di bilancio e copre fino ai 55 mila euro di reddito.

Questo significa che il secondo scaglione Irpef, quello al 33%, sale da 50 a 55 mila euro e non più a 60mila come ipotizzato all’inizio dei lavori sulla manovra. Il costo per lo Stato per questa misura si attesta a circa 1,3 miliardi all’anno, mentre il vantaggio per i lavoratori si aggira attorno ai 500 euro all’anno.

Si allarga la flat tax, pari al 15%, per tutti i lavoratori autonomi con ricavi fino a 100mila euro, contro gli 85mila attuali. Resta però il nodo dell’Iva che, in linea con le regole europee, non può essere assorbita nell’imposta sostitutiva per i ricavi sopra gli 85mila euro. Estendere la flat tax fino a 100mila euro costerà circa 200 milioni di euro alle casse dello Stato.

Fondo nuovi nati, 100 euro l’anno per ogni bambino

Nuovi sostegni alle madri lavoratrici. Quest’anno è già previsto uno sgravio contributivo da 3mila euro all’anno per le dipendenti a tempo indeterminato con almeno tre figli. Il governo, con la nuova manovra, estende la decontribuzione anche a chi ha almeno due figli. Sul piatto ci sono anche congedi parentali rafforzati. Per tutti i genitori si aggiunge un ulteriore mese di congedo. Dal secondo figlio i mesi retribuiti all’80% aumentano di due mesi, arrivando complessivamente fino a cinque mesi. Dal terzo figlio arrivano invece a sei.

Arriva poi un fondo previdenziale che prevede, a partire dal 2027, il versamento da parte dello Stato di 100 euro presso l’Inps all’anno per ogni nuovo nato fino al suo 18esimo anno. I genitori potranno poi continuare a versare altre somme. L’importo è non tassabile e non pignorabile.

Voucher di 300 euro per gli anziani over 75

Il pacchetto sanità prevede risorse aggiuntive nel Fondo sanitario nazionale per 3,4 miliardi nel 2027. Il finanziamento complessivo sale a 146,3 miliardi. Una parte delle risorse servirà ad aumentare gli stipendi dei medici del pronto soccorso.

Per il 2027 è previsto anche un voucher di 300 euro per il dentista. È una misura destinata a chi ha più di 75 anni e con redditi fino a 28mila euro l’anno. Costo indicato: 1,6 miliardi per una platea stimata di 5,5 milioni di persone.

Climatizzatori e pompe di calore negli edifici scolastici e universitari, finanziati attraverso la clausola di flessibilità europea sull’energia. Si tratta di 650 milioni complessivi per efficienza energetica. Svincolati 270 milioni per gli atenei, che potranno essere utilizzati con maggiore autonomia.

Per i lavoratori under 30 un bonus da 2.500 euro

La manovra ha al centro i giovani, con l’obbiettivo di tenerli a lavorare in Italia. Il governo introduce per il 2027 un’imposta sostitutiva dell’1% sugli incrementi del reddito da lavoro dipendente dei giovani lavoratori, entro specifici limiti di reddito e di importo, non sono però ancora stati specificati questi limiti. Nel testo del comunicato si legge inoltre che è stato elevato a 2mila euro il limite di esenzione dei fringe benefit per i lavoratori con età non superiore a 30 anni.

È stato inoltre istituito un nuovo premio destinato ai lavoratori under 30.

Secondo quanto annunciato da Meloni, la somma sarà tassata con un’aliquota dell’1%, trattamento fiscale agevolato pensato per aumentare il beneficio economico riconosciuto ai giovani che lavorano. Verrà corrisposto nel 2027 o in un’unica soluzione o nell’arco delle dodici mensilità. Non sono ancora stati definiti i dettagli.