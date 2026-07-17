Meloni agli agenti: "Tolleranza zero sulle zone franche, lo Stato vi copre le spalle"

Cinquecento uomini e donne delle forze dell’ordine, affiancati da cento agenti della Polizia locale, saranno impegnati questa sera a Milano nei servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio. Le operazioni si concentreranno in particolare sulle stazioni della metropolitana e nei quartieri periferici. A Roma, invece, circa 150 agenti torneranno a presidiare l’area del Colosseo. Ad annunciarlo è stata la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenuta per salutare gli agenti coinvolti nelle attività di sicurezza "Alto Impatto" nelle due città.

"Vogliamo difendere tutti i quartieri periferici e dare il segnale che non esistono zone franche. Tolleranza zero sulle zone franche", ha affermato la premier, ringraziando le forze dell’ordine per un lavoro "difficile, spesso silenzioso, a volte forse frustrante", ma con "pochissimi eguali in termini di valore".

Meloni ha quindi respinto le critiche di chi sostiene che sul fronte della sicurezza non venga fatto abbastanza. "Delle volte sembra che non si faccia niente. No. E chi lo dice non conosce il vostro lavoro", ha dichiarato.

Secondo la presidente del Consiglio, i risultati ottenuti quotidianamente dalle forze dell’ordine ricevono spesso meno attenzione rispetto agli episodi nei quali un criminale riesce a sfuggire ai controlli. "Quando ti sfugge il criminale e quel criminale delinque, fa notizia. Ma quando lo fermi, le centinaia di criminali che fermi e i reati che non hanno luogo perché qualcuno ha fatto il suo lavoro non si racconteranno mai", ha osservato. "Fa sempre molto più rumore l’albero che cade della foresta che cresce. Ma c’è una foresta che cresce, e siete voi. La costruite voi, la difendete voi".

La premier ha poi collegato direttamente la sicurezza alla tutela delle libertà individuali. "La cosa più preziosa che abbiamo è la nostra libertà. Quella libertà non esiste senza sicurezza e quella sicurezza non esiste senza di voi", ha detto, citando la possibilità per un negoziante di alzare la saracinesca senza essere rapinato e per una ragazza di uscire la sera senza temere di essere aggredita.

Meloni ha ricordato anche gli interventi adottati dal governo a favore delle forze dell’ordine, dai rinforzi inviati a Roma e Milano agli investimenti, passando per lo sblocco degli stipendi e per i nuovi strumenti introdotti con il decreto Sicurezza. "Facciamo tutto quello che possiamo per riconoscere il vostro lavoro non solamente a parole, ma anche con le risposte che servono", ha spiegato.

Infine, la presidente del Consiglio ha invitato gli agenti a svolgere il proprio servizio "sempre a testa alta".

"Ogni volta che fermate un rapinatore o uno spacciatore restituite agli italiani un pezzo di libertà", ha concluso. "Ricordatevi che lo Stato vi copre le spalle e che dietro di voi ci sono milioni di persone per bene che tifano per voi e vi dicono grazie".