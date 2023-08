Meloni si confida: “Come sull’ottovolante. Con mia figlia sono più forte”

“C’è ancora tanto da fare e la nazione si aspetta molto da me” : così Giorgia Meloni sui suoi primi dieci mesi da primo ministro. Nella lunga intervista rilasciata a Chi, ha tracciato un bilancio politico e umano dell’esperienza di governo: “È vero che sono trascorsi dieci mesi dal nostro insediamento e, se si guarda alla durata media dei governi del passato, è naturale pensare che il nostro tempo si stia per esaurire, ma il cammino che abbiamo davanti è ancora lungo. Abbiamo davanti un orizzonte di legislatura, cinque anni. Questa è la nostra forza, ma anche l’elemento che ci carica di maggiori responsabilità nei confronti dei cittadini. Perché sentiamo, più di altri, l’onere di alcune scelte e l’aspettativa che gli italiani nutrono nei nostri confronti” .

Meloni non ha nascosto la stanchezza per il duro impegno da presidente del Consiglio, tanto da definire Palazzo Chigi un frullatore: “È un po’ come salire su un ottovolante, attivo h 24 e 7 giorni su 7. Ogni giorno è una sfida e riuscire a tenere insieme tutto è veramente difficile. A volte ti viene il desiderio di scendere da quell’ottovolante, di fermarti un momento e di tornare alla tua normalità. Ma è un pensiero che ti lambisce la mente solo per qualche istante e poi svanisce” . Il Paese sta meglio e la fiducia è alta, come testimoniato dagli apprezzamenti dall’estero. Smentiti, dunque, i soliti allarmi della sinistra: “La realtà si è imposta sulle menzogne e sull’ideologia” .

Il quadro macroeconomico è positivo e i dati sono incontrovertibili, ma Meloni non ha intenzione di fermarsi, è fondamentale consolidare e rafforzare la tendenza. Il premier si è poi soffermato sul grande apprezzamento degli italiani nei suoi confronti: “Io sono semplicemente me stessa, con i miei pregi e con i miei difetti. Sincerità inclusa. A me piace dire le cose come stanno, senza giri di parole. Anche quando so che potrebbe non essere vantaggioso per il mio personale consenso” . Gli italiani hanno bisogno di una politica che sappia dire la verità, anche quando questa è scomoda e non fa piacere: “È l’unico modo per sperare che gli italiani tornino a fidarsi delle istituzioni, a considerarle parte di loro e non un’entità distinta e distante, perfino nemica, a volte” .