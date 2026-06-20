Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza

Scontro Meloni-Trump, Salvini: “Sul premier parole inutili e sgradevoli”. Bonelli attacca il governo

Calenda: “Il presidente americano è un uomo disturbato”. Renzi attacca: “Litigi da asilo”

Scontro Meloni-Trump, Salvini: “Sul premier parole inutili e sgradevoli”. Bonelli attacca il governo
00:00 00:00
Segui Il Giornale su Google Discover Scegli Il Giornale come fonte preferita

Il nuovo attacco, l'immediata replica. Dopo il botta e risposta registrato ieri, nuovo confronto a distanza tra Donald Trump e Giorgia Meloni. “Meloni in calo, vuole tornare amica”, il j'accuse del presidente americano dopo le pesanti offese di ieri. Perentoria la replica del premier italiano: “L’Italia è sovrana, pensi alla sua popolarità”. Uno scontro che ha scatenato la reazione di diversi leader politici, a partire da Matteo Salvini.

“È chiaro che sono parole gratuite, inutili e sgradevoli, però non c'è una guerra tra Italia e Stati Uniti. Ci sono già troppe guerre e spero che gli Stati Uniti ci aiutino a porre fine ad alcune di queste, visto che anche in Iran mi sembra che le cose non stiano andando benissimo”: queste le parole del vicepremier a margine di una visita ai gazebo della Lega a Milano. “Mentre in Iran, in Libano, in Israele, in Ucraina e in Russia si continua a sparare, ritengo che la più importante potenza mondiale debba rivolgere le sue attenzioni a questi fronti di guerra e non ad altro”, ha aggiunto Salvini, rimarcando che “litigare con gli alleati non è utile, lo dico dal punto di vista della Presidenza americana".

Il ministro dei Trasporti ha poi aggiunto: "L’Italia è un Paese alleato responsabile, sempre presente e generoso. Nessuno può mettere in discussione i buoni rapporti tra Italia e Stati Uniti. Sicuramente c'è un problema in questo momento perché, ribadisco, chi attacca il nostro presidente il Consiglio attacca tutto il governo e tutto il Paese. Tuttavia, questo non può e non deve mettere in discussione i buoni rapporti e le relazioni diplomatiche e commerciali tra Italia e Stati Uniti, che prescindono dal Presidente attuale o dal Presidente futuro”.

Salvini non è l'unico politico a tornare sullo scontro tra Roma e Washington. Il leader di Azione Carlo Calenda si è schierato al fianco del premier Meloni: "Donald Trump è la persona meno stimata in Italia insieme a Putin e Netanyahu come qualcuno possa pensare di aumentare la propria popolarità facendo foto con uno di questi soggetti lo sa solo il Signore. Trump è decisamente un uomo disturbato". Di natura diversa, invece, l'analisi del volto di Italia Viva Matteo Renzi: "Bei tempi quando il G7 ospitava discussioni politiche e non litigi da asilo".

Da Avs arriva la richiesta di rivedere l'impegno sulle spese militari. "Se il governo vuole davvero mandare un messaggio a Trump, la questione non è andare o non andare alle celebrazioni del 4 luglio, ma rivedere l’impegno del 5% del Pil per le spese militari, rompere gli accordi sul gas, difendere i regolamenti europei sulla salute e sulla tutela dell’ambiente e, soprattutto, dire sì alla web tax. Altro che 4 luglio, il punto è che l’Italia ha accettato tutti i ricatti economici di Trump", le parole del verde Angelo Bonelli: "Questo dovrebbe fare il governo ma non lo fa. Allora ribadisco che quello che è accaduto è la conseguenza diretta della politica di subalternità che Giorgia Meloni ha assunto nei confronti dell’amministrazione Trump".

Il co-portavoce di Avs ha colto l'occasione per rincarare la dose contro la leader del governo: "Del resto, era la premier a dire che bisognava dare il premio Nobel per la pace a Trump, hanno sostenuto il Board of Peace per la Palestina, mandando perfino Tajani con il cappellino MAGA in mano. Dovrebbero cominciare a criticare profondamente le politiche estere ed economiche di Trump e a prenderne le distanze. Invece le hanno sempre sostenute".

Segui Il Giornale su Google Discover Scegli Il Giornale come fonte preferita
Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica