Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza
Politica internazionale |Il post sui social

La risposta della Meloni al nuovo attacco di Trump: “L’Italia è sovrana, pensi alla sua popolarità”

Il premier respinge le accuse del capo della Casa Bianca e difende la linea del governo: "La mia forza dipende dagli interessi dell'Italia, non dai rapporti personali"

La risposta della Meloni al nuovo attacco di Trump: “L’Italia è sovrana, pensi alla sua popolarità”
00:00 00:00
Segui Il Giornale su Google Discover Scegli Il Giornale come fonte preferita

Giorgia Meloni non resta a guardare. Dopo il nuovo attacco di Donald Trump – “lei è in calo, vuole tornare ad avere rapporti con noi per far risalire la sua popolarità” – la leader del governo italiano ha deciso di rispondere in una nota condivisa sui suoi profili social. La linea è netta, tranchant: “Esserti amica non ha aiutato la mia popolarità”.

"Presidente Trump, questi continui attacchi immotivati sono privi di senso”, l’esordio del primo ministro: “Per quanto riguarda la mia popolarità, essere sua amica certamente non mi ha aiutata, né essa dipende dal mio rapporto con lei. La mia popolarità dipende dalla mia capacità di difendere gli interessi nazionali dell'Italia, ed è esattamente ciò che ho sempre fatto”.

Ma non è tutto. La Meloni ha posto l’accento sulla questione dell’utilizzo delle basi militari Usa in Italia, uno dei motivi della rottura tra Roma e Washington: "Lo stesso vale per quanto riguarda le basi militari americane in Italia. Il loro utilizzo è regolato da accordi che abbiamo sempre rispettato e che non possono essere violati finché sarò Presidente del Consiglio. L'Italia rimane una nazione sovrana”. In chiusura, un’ultima stoccata: “In ogni caso, la mia popolarità non la riguarda. Le suggerisco di concentrarsi sulla sua".

Prima "Giuseppi" ora "Gigiorgia": Trump sbaglia i nomi

Il clima è rovente. Nonostante qualche segnale positivo, dopo l’incontro al G7 di Evian è scoppiata la bufera, con l’affondo frontale – quanto immotivato – del capo della Casa Bianca: “Mi ha implorato di fare una foto insieme, mi ha fatto pena”.

Parole forti, legate agli strappi registrati prima sulle critiche al Papa, poi sulle basi americane. La Meloni non è rimasta in silenzio, rispondendo a tono. Ora un nuovo confronto ad alta tensione: una cosa è certa, il premier non arretra.

Segui Il Giornale su Google Discover Scegli Il Giornale come fonte preferita
Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica