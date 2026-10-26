Simonetta Matone esce dalla Lega ed entra in Forza Italia: “Centrodestra illuminato”

Dopo il Congresso della Lega che ha riconfermato Matteo Salvini, Simonetta Matone ha deciso di lasciare il partito per aderire a Forza Italia. “Io rimango saldamente nel centrodestra ma sono contraria a derive sovraniste e a prese di posizione estreme e irrealizzabili. Forza Italia rappresenta un centrodestra illuminato, solido punto di riferimento dei moderati, erede da sempre del garantismo portato avanti con coraggio da Silvio Berlusconi, e saldamente ancorato a una visione equilibrata anche in politica estera”, ha dichiarato in una nota.

“L’esperienza di Simonetta Matone, la sua competenza e le sue capacità da tutti riconosciute sono un valore aggiunto importante e arricchiranno il nostro lavoro in Parlamento”, ha dichiarato in una nota Enrico Costa, presidente dei deputati di Forza Italia. “Il suo contributo sarà particolarmente prezioso sui temi della giustizia, del rispetto dei principi costituzionali e della tutela dei diritti, in merito ai quali condividiamo una visione profondamente garantista. Sono certo che Simonetta saprà offrire un apporto significativo all’attività del nostro gruppo e alle battaglie che Forza Italia porta avanti da sempre”, ha concluso. “Benvenuta a Simonetta Matone, che da oggi entra in Forza Italia. La sua vocazione garantista e la sua esperienza rappresentano un importante valore aggiunto per il nostro movimento e una risorsa preziosa per rafforzare il nostro impegno per una giustizia giusta, per la tutela dei diritti e delle garanzie dei cittadini”, Deborah Bergamini, vicesegretario nazionale di Forza Italia.

Luisa Regimenti, segretaria di Forza Italia Roma, ha dato il benvenuto nel partito a Matone, perché “il suo ingresso rappresenta un valore aggiunto per il partito non solo per la grande esperienza maturata come magistrato e come parlamentare, ma anche per il proprio radicamento sul territorio che rappresenta per noi un valore aggiunto prezioso”. Simonetta Matone”, ha aggiunto, “conosce Roma, le criticità e le potenzialità di una città che ha bisogno di ascolto, competenza e presenza sul territorio. All’Onorevole Matone i migliori auguri di buon lavoro da tutta la Segreteria romana: pronti a lavorare insieme per rendere ancora più forte la proposta di Forza Italia nella Capitale e nel Paese”. Matone, ha aggiunto Erica Mazzetti, “porta in Forza Italia un bagaglio di competenza, autorevolezza e sensibilità umana straordinario, maturato in decenni di impegno nella magistratura e di vicinanza concreta ai temi cruciali della giustizia, della tutela dei minori e delle fasce più deboli. Un valore aggiunto per tutti noi. La sua scelta dimostra come il nostro movimento rappresenti oggi più che mai il punto di riferimento politico più serio, solido e credibile per chi antepone il buongoverno, il pragmatismo e la concretezza amministrativa alle divisioni e ai radicalismi”.