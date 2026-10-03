Valditara a Calabresi: “Chi si candida a governare deve conoscere ciò di cui parla”

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara replica a Mario Calabresi e alle sue critiche sulle misure del governo per gli studenti stranieri. “Se Calabresi, candidato sindaco, parte così, parte con il piede sbagliato. Prima di polemizzare ci si deve informare, altrimenti si alimentano fake news”, afferma Valditara in una nota. Il ministro contesta in particolare la ricostruzione secondo cui il governo intenderebbe “spargere in giro” i bambini stranieri nati in Italia. “Nessuno ‘sparge in giro’ bambini stranieri nati in Italia: questo non è previsto dal decreto di cui Calabresi parla”, precisa. Valditara respinge anche l’idea che l’esecutivo consideri in qualche modo “colpevoli” gli studenti che non conoscono ancora bene l’italiano. “Sono gli stessi bambini che il ministro Mattarella, il ministro Berlinguer e il ministro Fioroni hanno cercato di aiutare, dando a loro, e al contempo agli studenti italiani, un ambiente scolastico favorevole al progresso dei loro apprendimenti e alla loro crescita”. “Ed è quanto fa oggi, con una legge e con una più definita organizzazione, questo ministro e questo governo”, conclude Valditara.