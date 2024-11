Guadagno più sicuro se con il mutuo si acquista un mattone green

Ascolta ora 00:00 00:00

L'Intelligenza Artificiale entra in casa. La conquista, la rivoluziona, rilanciando in chiave green e hi-tech il mattone. Che resta per gli italiani al vertice delle aspirazioni e degli investimenti.

Nonostante le compravendite immobiliari in calo del 7,2% nel primo trimestre 2024 rispetto allo stesso periodo del 2023 (in lieve aumento nel secondo semestre), stando agli ultimi dati rilasciati dall'OMI-Osservatorio Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, e nonostante l'inflazione in corso, i conti pubblici che fanno acqua da tutte le parti e la delicata situazione geopolitica internazionale, non si spegne la propensione a investire nella casa, anche a titolo speculativo.

Ad accenderla, non solo il vecchio «italian dream», ma anche incentivi, agevolazioni e soluzioni che cavalcano l'onda a cavallo tra sostenibilità e innovazione.

In prima linea in questo senso i «mutui green», che giocano a favore, incentivando con tassi agevolati non solo chi acquista unità in classe energetica A o B, ma anche chi ristruttura, migliorando di almeno il 30% l'efficienza dell'abitazione, con un salto in avanti di due classi energetiche rispetto a quella esistente.

Se nel 2020 rappresentavano il 3% appena del totale complessivo dei finanziamenti aperti in Italia per la compravendita e/o la ristrutturazione di un edificio, nel 2023 la percentuale è salita al 6,4% e nel 2024 al 10%, toccando ad agosto il picco del 16%, come rileva una recente indagine elaborata da Qualis, agenzia di credit risk. Dunque, già disponibili sul mercato e in linea con la direttiva Ue Case green, che aspetta al varco nel 2033, diventano una misura doppiamente interessante.

Da una parte incentivano gli investimenti su abitazioni ad alta efficienza energetica e, dall'altra, permettono di mantenere o rivalutare il valore del proprio immobile che, magari, oggi si abita, domani si affitta - a canoni di locazione mai tanto alti come ora - e dopodomani si rivende a una cifra ben maggiore di quella di partenza.

In questa direzione tinta di verde si muove anche tutta una serie di accorgimenti e soluzioni ad alto tasso tecnologico che, più o meno low cost, consentono di fare la svolta dell'abitazione in questione: mentre abbassano i consumi energetici, quindi le bollette, alzano il valore dell'immobile.

Dai sistemi di domotica di ultima generazione, alla base della famosa smart home, che si fonda proprio sull'integrazione con l'Intelligenza Artificiale per monitorare, personalizzare e rendere più efficienti i consumi domestici, all'utilizzo di termostati intelligenti, dall'illuminazione smart alla sostituzione dei vecchi infissi con quelli a basso emissivo (alias con vetri funzionali a isolare per mantenere gli ambienti freschi in estate e caldi in inverno, riducendo quindi la dispersione

termica), non mancano le misure. Se intraprese, permettono di investire nel presente e fare affari sul mercato immobiliare nel prossimo futuro. Prospettiva che non dispiace e, soprattutto, che vale la pena. Anzi, la casa.