Kiev: 11 morti a causa dei raid russi nelle ultime 24 ore. Romania: drone navale esplode nel porto di Costanza, Mosca: "Era ucraino"

La guerra in Ucraina torna al centro della giornata con nuovi attacchi russi nella notte: tre le vittime in diverse regioni del Paese, mentre Kiev riferisce l’abbattimento di 198 droni su 216 lanciati da Mosca.Negli Stati Uniti la Camera approva un pacchetto di aiuti e sanzioni contro la Russia. Intanto Londra lancia l’allarme sui rischi di escalation e in Romania un drone navale esplode nel porto di Costanza senza causare feriti.
Ambasciata russa: "Drone esploso in Romania è ucraino"
L'Ambasciata russa in Romania ha affermato che il drone marino esploso nel porto di Costanza, in Romania, era ucraino, così come altri tre "che si stanno dirigendo verso le acque territoriali rumene". "Si tratta di droni marini ucraini, utilizzati dal regime di Kiev per compiere atti terroristici contro navi civili e minacciare la sicurezza della navigazione nel Mar Nero", afferma l'ambasciata sul suo canale Telegram, aggiungendo che "qualsiasi tentativo di attribuire direttamente o indirettamente la responsabilità di questo incidente alla Russia è privo di qualsiasi fondamento"
Vertici Ue: "Solidarietà alla Romania, risposta deve essere all'altezza"
Il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa ha espresso "piena solidarietà e sostegno alla Romania a seguito dell'esplosione di un drone nel porto di Costanza". "Si tratta - ha scritto su X - del terzo grave incidente di sicurezza verificatosi in Romania nelle ultime settimane. Questi incidenti sono una conseguenza diretta della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina". "La nostra risposta deve essere all'altezza dell'urgenza. L'Europa sta investendo massicciamente in capacità anti-drone e difesa aerea. Safe contribuirà a una Romania e un'Ue più forti", ha sottolineato invece Ursula von der Leyen.
Ue: "Appoggiamo la lettera di Zelensky, Ucraina ed Europa per la pace"
La lettera aperta di Volodymyr Zelensky a Vladimir Putin è "un'altra dimostrazione dell'Ucraina d'interesse genuino per i negoziati" e "sosteniamo" la richiesta di Zelensky di un incontro, "l'Ucraina vuole la pace, l'Europa vuole la pace". Lo ha detto una portavoce della Commissione Europea. Per quanto riguarda un possibile coinvolgimento dell'E3 al tavolo dei negoziati la portavoce ha sottolineato che l'Ue sostiene le prospettive di pace "in ogni format" ma non vuole entrare nella discussione "su chi debba essere il mediatore".
Kiev, 11 morti e 68 feriti in attacchi russi nelle ultime 24 ore
Almeno 11 persone sono morte e 68 sono rimaste ferite negli attacchi russi condotti in Ucraina nelle ultime 24 ore. Lo riferisce il Kyiv Independent. Nella regione di Kiev, un attacco con droni contro un'azienda civile ha causato la morte di quattro persone e il ferimento di altre quattro, secondo quanto dichiarato dal governatore regionale Mykola Kalashnyk. Nella regione di Kherson, le forze russe hanno colpito 38 insediamenti, compreso il capoluogo regionale. Il bilancio è di due morti e 17 feriti, secondo l'amministrazione militare locale. Nell'oblast di Sumy, i raid russi hanno provocato la morte di due persone e il ferimento di altre 14. Tra i feriti, riferisce l'amministrazione militare locale, figurano cinque bambini, tra cui un neonato di un anno. Nella regione di Dnipropetrovsk, gli attacchi russi hanno causato due morti e sette feriti, ha dichiarato il governatore Oleksandr Hanzha. Nella regione di Zaporizhzhia, secondo l'amministrazione militare locale, una persona è morta e altre 19 sono rimaste ferite negli attacchi che hanno colpito il capoluogo regionale e le aree circostanti. Nella regione di Kharkiv, le forze russe hanno preso di mira 18 insediamenti e il capoluogo regionale, ferendo sette persone, tra cui due bambini, ha reso noto il governatore Oleh Syniehubov.
Baku, attacco di droni su navi dirette in Russia, morti 5 marinai azeri
Cinque marinai dell'Azerbaigian sono rimasti uccisi in un attacco di droni contro due navi cargo provenienti dalla Turchia e dirette in un porto russo. Lo riferisce il ministero degli Esteri di Baku citato dall'agenzia russa Interfax.
Romania, drone navale esplode nel porto di Costanza
Un drone navale è esploso questa mattina nel porto rumeno di Costanza, sul Mar Nero, senza causare feriti. "Il drone marittimo, scoperto questa mattina, 5 giugno, nel porto civile di Costanza, vicino alla sede dell'Agenzia rumena per la salvaguardia della vita in mare, si è autodistrutto intorno alle 10,30 senza causare vittime", ha annunciato il Ministero della Difesa in un comunicato. Pochi giorni fa un altro drone si era schiantato contro un edificio residenziale del paese, ferendo due persone.
Nuovo allarme dei vertici militari Gb, 'pericoli di guerra senza precedentì
Ennesimo allarme dei vertici militari britannici sui rischi per la sicurezza nazionale e internazionale, a fronte delle tensioni geopolitiche e delle richieste di un incremento maggiore delle spese per la difesa e il riarmo rispetto a quanto assicurato finora dal governo. A rilanciarlo è il generale Richard Knighton, capo di stato maggiore della Difesa, che in un'intervista radiofonica alla Bbc ha indicato quello attuale come "il periodo più pericoloso che io abbia mai visto" per il mondo. Knighton è tornato ancora una volta a puntare il dito, in particolare, sulla minaccia attribuita alla Russia di Vladimir Putin. Non solo in relazione alla guerra in Ucraina, ma anche agli avvicinamenti imputati a bombardieri strategici di Mosca allo spazio aereo del Regno Unito e ai contatti aerei ravvicinati denunciati ripetutamente negli ultimi mesi da Londra nei cieli dell'Europa orientale: azioni che a suo dire stanno "superando la linea" rossa di una certa soglia dei rischi di scontro diretto. Ha quindi evocato la Revisione della Strategia di Difesa pubblicata dal governo britannico nel 2025 come "una chiamata alla armi", auspicandone un'attuazione conseguente. Pur senza citare le critiche recenti rivolte al governo di Keir Starmer da lord Robertson, l'ex ministro della Difesa ed ex segretario generale a cui lo stesso premier aveva affidato la supervisione di quel documento, stando alle quali l'esecutivo non avrebbe da allora garantito risorse sufficienti concrete al bilancio militare.
Cremlino, Putin informato della lettera di Zelensky
Il presidente russo Vladimir Putin ha ricevuto informazioni sulla 'lettera apertà di Volodymyr Zelensky, pubblicata ieri sul sito della presidenza ucraina. Lo ha annunciato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, come riporta la Tass. "È stato informato", ha detto.
Autorità ucraine, salito a 3 il bilancio di morti nei raid russi della notte
Attacchi russi hanno causato tre morti nella notte tra giovedì e venerdì in diverse regioni dell'Ucraina: è quanto riferito dalle autorità locali, mentre il leader di Kiev, Volodymyr Zelensky, ha rinnovato il suo appello a un cessate il fuoco. L'esercito ucraino ha dichiarato che, nel corso della notte, la Russia ha lanciato complessivamente due missili e 216 droni a lungo raggio, precisando di averne abbattuti 198. Secondo le autorità, giovedì sera si sono verificati attacchi russi mortali nelle regioni di Zaporizhzhia (est), dove dei droni hanno ucciso una donna, e di Kherson (sud), in cui è morto un uomo di 75 anni. Nella regione di Dnipropetrovsk (est), attacchi russi con droni e artiglieria hanno causato la morte di una donna nella località di Pavlohrad, secondo il capo dell'amministrazione militare regionale, Oleksandr Hanja. In aggiunta, tre bambini sono rimasti feriti in un attacco a Konotop, nella regione di Sumy, secondo il sindaco Artem Semenikhin. Nel frattempo, attacchi avversari sono stati riferiti anche da Mosca, con il ministero della Difesa russo che ha parlato di 123 droni ucraina intercettati e distrutti nel corso della nottata in diverse regioni del Paese.
Ucraina: attacco con droni russi a Kherson, morto 75enne
Un uomo di 75 anni è stato ucciso a Kherson, in Ucraina, nelle prime ore di oggi, in seguito a un attacco con droni da parte delle forze russe nel quartiere di Korabelnyi, secondo quanto riferito dalle autorità regionali. La vittima - fa sapere 'Kyiv Post' - era un anziano che ha riportato ferite mortali in quello che i funzionari hanno descritto come un altro attacco contro un'area civile della città dell'Ucraina meridionale. "I terroristi russi hanno ucciso un altro residente di Kherson", ha dichiarato Oleksandr Prokudin, capo dell'Amministrazione militare regionale di Kherson, in un comunicato. "A seguito di un attacco con droni nemici nel quartiere di Korabelnyi, un uomo di 75 anni ha riportato ferite incompatibili con la vita", ha aggiunto.
Camera Usa approva aiuti a Kiev e sanzioni a Mosca
La Camera dei Rappresentanti Usa ha approvato con 226 voti favorevoli e 195 contrari una legge che prevede aiuti all'Ucraina e sanzioni a settori chiave dell'economia russa, superando le obiezioni di coloro fra i repubblicani che avevano avvertito che il disegno di legge avrebbe compromesso i negoziati volti a raggiungere un risultato analogo ma più incisivo. La legge, presentata dal deputato Gregory Meeks, democratico dello Stato di New York, mira a consolidare l'assistenza statunitense all'Ucraina, fornendo oltre un miliardo di dollari in aiuti per la sicurezza e la ricostruzione. Prevede inoltre la messa a disposizione di altri 8 miliardi di dollari per la difesa ucraina tramite prestiti. In sostanza, 18 repubblicani, 207 democratici e un indipendente hanno votato a favore del disegno di legge. La deputata democratica Ilhan Omar si è unita ad altri 194 repubblicani nel votare contro. I sostenitori sperano che l'approvazione del disegno di legge sull'Ucraina da parte della Camera dei Rappresentanti eserciti pressione sul Senato affinché faccia lo stesso. Tuttavia, sanno anche che il Senato probabilmente non lo approverà a meno che Donald Trump non dia il suo sostegno al disegno di legge.