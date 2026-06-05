Kiev: 11 morti a causa dei raid russi nelle ultime 24 ore. Romania: drone navale esplode nel porto di Costanza, Mosca: "Era ucraino"

Almeno 11 persone sono morte e 68 sono rimaste ferite negli attacchi russi condotti in Ucraina nelle ultime 24 ore. Lo riferisce il Kyiv Independent. Nella regione di Kiev, un attacco con droni contro un'azienda civile ha causato la morte di quattro persone e il ferimento di altre quattro, secondo quanto dichiarato dal governatore regionale Mykola Kalashnyk. Nella regione di Kherson, le forze russe hanno colpito 38 insediamenti, compreso il capoluogo regionale. Il bilancio è di due morti e 17 feriti, secondo l'amministrazione militare locale. Nell'oblast di Sumy, i raid russi hanno provocato la morte di due persone e il ferimento di altre 14. Tra i feriti, riferisce l'amministrazione militare locale, figurano cinque bambini, tra cui un neonato di un anno. Nella regione di Dnipropetrovsk, gli attacchi russi hanno causato due morti e sette feriti, ha dichiarato il governatore Oleksandr Hanzha. Nella regione di Zaporizhzhia, secondo l'amministrazione militare locale, una persona è morta e altre 19 sono rimaste ferite negli attacchi che hanno colpito il capoluogo regionale e le aree circostanti. Nella regione di Kharkiv, le forze russe hanno preso di mira 18 insediamenti e il capoluogo regionale, ferendo sette persone, tra cui due bambini, ha reso noto il governatore Oleh Syniehubov.