Leggi il settimanale
AbbonatiLeggi
Aggiornato alle ore 13:30
In evidenzaAggiornato alle ore 13:30
Guerra

Mosca, guerra di droni. Ma l’Europa è indifesa

Allarmante studio anglo-tedesco sugli avvistamenti sospetti. Zelensky invoca ancora i Patriot. E la Russia schiera 50mila nordcoreani

Luigi Guelpa
In this photo provided by the Ukrainian Emergency Service, emergency services personnel work to extinguish a fire of residential buildings following a Russian missiles attack in Odesa, Ukraine, Sunday, Aug. 9, 2026. (Ukrainian Emergency Service via AP) Associated Press / LaPresse Only italy and spain
Segui il giornale su Google DiscoverScegli il giornale come fonte preferita

L’Europa ha studiato per decenni la guerra che ricordava. La Russia, nel frattempo, sembra essersi esercitata su quella che verrà. È questa, in fondo, la conclusione dello studio dell’International Institute for Strategic Studies di Londra, realizzato con la fondazione tedesca Hanns Seidel: fra agosto 2024 e febbraio 2026 sono stati esaminati 144 episodi di droni in 12 Paesi della Nato e in Irlanda. Nessun governo europeo ha finora attribuito pubblicamente alla Russia uno degli avvistamenti analizzati. Il problema non è soltanto vedere il drone. È capire chi lo ha mandato, dimostrarlo, decidere chi debba intervenire e farlo prima che il drone diventi un problema diplomatico, militare o, più semplicemente, un cratere.

Il rapporto definisce altamente probabile l’esistenza di una campagna russa di droni in Europa e giudica ancora inadeguato il sistema continentale di contrasto: rilevamento disomogeneo, competenze giuridiche frammentate, risposte potenzialmente sproporzionate, attribuzione troppo lenta.

In Ucraina il problema ha invece una forma molto più precisa: si chiama Patriot. Zelensky lo ripete da settimane: servono rapidamente, più sistemi di difesa aerea, perché la matematica della guerra è diventata sfavorevole. Mosca moltiplica gli attacchi, Kiev deve scegliere quali bersagli proteggere e quali lasciare esposti. Nell’ultima settimana la Russia ha lanciato sull’Ucraina 61 missili, oltre a circa 1.560 droni e 1.540 bombe aeree. La risposta occidentale deve fare i conti con un altro genere di numeri: quelli delle scorte. Zelensky ha spiegato che anche una eventuale produzione ucraina di Patriot richiederebbe almeno dodici mesi, nella migliore delle ipotesi, e comunque licenze e autorizzazioni, ma precisa: «Mosca non si illuda, continuerà a sentire la forza dei nostri attacchi». Anche negli Usa le scorte sono sotto pressione. La guerra contro l’Iran sta riducendo le dotazioni missilistiche, rendendo più difficile rifornire contemporaneamente Europa e Asia. Per alcune categorie di missili ripristinare le riserve potrebbe richiedere oltre due anni. Il nuovo ministro della Difesa britannico, Wes Streeting, ha chiesto agli alleati di garantire a Kiev gli intercettori necessari prima dell’inverno.

Nella notte, il conflitto ha registrato nuovi attacchi e vittime su entrambi i fronti. Kiev afferma di aver colpito a Gelendzhik, nel Krasnodar, un sistema antiaereo russo S-400 e di aver intercettato nel Mar Nero tre navi della flotta ombra. In Ucraina attacchi russi hanno causato vittime e danni a Kharkiv, Odessa, Pavlohrad, Sumy e Kherson, colpendo abitazioni, infrastrutture energetiche, portuali e civili. Le evacuazioni sono proseguite a Kupiansk e iniziate a Zaporizhzhia, mentre a Dnipro è stato distrutto un magazzino umanitario dell’Oms. Gli 007 di Kiev rivelano che la Russia potrebbe schierare fino a 50mila soldati nordcoreani.

DroniMissili PatriotVolodymyr ZelenskyRussiaCorea Del Nord

Commenti

I commenti non sono al momento disponibili e saranno ripristinati non appena possibile. Grazie per la pazienza.