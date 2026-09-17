F-35I israeliani, verso una nuova capacità d’attacco con l’integrazione della SPICE 1000

Rafael Advanced Defense Systems e Lockheed Martin stanno accelerando il programma destinato a portare la SPICE 1000 sulla flotta F-35I Adir dell’Aeronautica israeliana. Le attività si svolgono negli Stati Uniti, presso strutture di Lockheed Martin, nell’ambito di una cooperazione industriale diretta tra i due gruppi. Secondo Rafael, sviluppo e collaudi dovrebbero essere completati nell’arco di alcuni mesi, prima della successiva autorizzazione all’impiego operativo. La documentazione relativa al programma F-35 aveva già evidenziato l’avanzamento della configurazione israeliana SPICE 1000B, collegandola a una procedura denominata “SPICE Lite”.

Cosa sappiamo

La Spice 1000 appartiene alla famiglia Smart, Precise Impact and Cost-Effective di Rafael ed è configurata per ordigni della classe da 1.000 libbre, pari a circa 453 chilogrammi. Il kit trasforma una bomba convenzionale in una munizione guidata attraverso un sistema che combina navigazione inerziale e satellitare, ali dispiegabili e un sensore elettro-ottico con capacità di scene matching. Rafael indica una portata superiore ai 120 chilometri, consentendo al vettore di effettuare il rilascio a distanza dall’area del bersaglio.

La configurazione di guida è destinata a sostenere la capacità di ingaggio anche quando il collegamento satellitare risulta degradato o non disponibile, attraverso l’impiego della componente elettro-ottica e degli algoritmi di correlazione dell’immagine. La SPICE 1000 è già utilizzata dall’Aeronautica israeliana su F-15 e F-16; il passaggio all’F-35I trasferisce quindi una capacità stand-off esistente sulla piattaforma di quinta generazione, con la relativa verifica delle interfacce avioniche, dei sistemi di missione e della gestione dell’armamento.

“SPICE Lite”, il percorso accelerato

Il programma si colloca all’interno della collaborazione industriale già sviluppata tra Rafael e Lockheed Martin. Le due società avevano sottoscritto un accordo per la commercializzazione dei sistemi SPICE e per la loro applicazione sulle piattaforme di Lockheed Martin. L’attuale attività sull’F-35I costituisce un ulteriore passaggio di questa cooperazione, con l’obiettivo di adattare la munizione alla specifica architettura del caccia israeliano.

Nel programma F-35, la SPICE 1000B è identificata come configurazione destinata al requisito israeliano. Il riferimento a “SPICE Lite” indica un percorso volto ad accelerare l’introduzione della capacità, ma la documentazione pubblica non descrive nel dettaglio le attività comprese nella procedura né stabilisce una data definitiva per la piena certificazione. La fase attuale riguarda quindi sviluppo, prove e qualificazione prima del passaggio all’impiego operativo.

L’Adir e l’evoluzione della capacità israeliana

Una volta completata la qualificazione, la SPICE 1000 sarà destinata alla componente F-35I israeliana. Rafael ha inoltre indicato la possibilità di rendere successivamente la capacità disponibile ad altri operatori del Lightning II, senza precisare Paesi, tempistiche o condizioni commerciali. Ogni eventuale estensione richiederà comunque specifiche verifiche sulla configurazione del velivolo e le necessarie autorizzazioni nazionali.

L’iniziativa procede mentre Israele amplia la propria componente di quinta generazione. Nel maggio 2026 Reuters ha riferito dell’approvazione di un piano per l’acquisizione di un quarto squadrone di F-35, nell’ambito di un programma che comprende anche nuovi F-15IA. L’estensione della SPICE 1000 all’Adir aggiunge così un ulteriore sistema d’arma sviluppato dall’industria israeliana alla configurazione nazionale del caccia, rafforzando la componente stand-off disponibile per la piattaforma.