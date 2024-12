"Stessa fine di Hamas ed Hezbollah". Netanyahu avverte gli Houthi

Ascolta ora 00:00 00:00

Tira dritto sui ribelli yemeniti Benjamin Netanyahu, che da alcuni giorni rincara la dose di avvertimenti agli Houthi. Nelle ultime ore, anche di fronte a nuovi attacchi da parte dei proxy iraniani, il premier israeliano aveva infatti ribadito che i leader e le infrastrutture Houthi avrebbe subito la medesima sorte degli altri nemici di israele.

"Gli Houthi nello Yemen subiranno la stessa sorte degli altri nemici di Israele nella regione", ha tuonato Netanyahu durante l'accensione di una candela di Hanukkah per i dipendenti del suo ufficio a Gerusalemme. "Anche gli Houthi impareranno ciò che hanno imparato Hamas, Hezbollah, il regime di Assad e altri, e anche se ci vorrà del tempo, questa lezione verrà appresa in tutto il Medio Oriente", ha promesso. Le sue dichiarazioni arrivano poche ore dopo che un drone lanciato dai ribelli è caduto in un'area aperta della città meridionale di Askhelon e che un missile balistico è stato intercettato prima di entrare in territorio israeliano.

"Oggi accendiamo la prima candela di Hanukkah per commemorare la vittoria dei Maccabei di allora e la vittoria dei Maccabei di oggi", ha ricordato Netanyahu. "Come abbiamo fatto allora, colpiamo gli oppressori e coloro che pensavano di tagliare il filo della nostra vita qui, e questo varrà per tutti", ha avvertito. Alla cerimonia ufficiale è stato affiancato da Ronen e Orna Neutra, genitori dell'ostaggio israeliano-americano ucciso, Omer Neutra. A fargli eco il capo dell'Aeronautica israeliana, Tomer Bar: "Abbiamo attaccato tre volte gli Houthi in Yemen. Continueremo ad aumentare l'intensità e il ritmo degli attacchi finché necessario".Intanto il sito di news Ynet ha ripreso una notizia di Asharq Al-Awsat secondo cui gli Houthi dello Yemen si aspetterebbero un attacco israeliano "diverso dai precedenti".

I ribelli dello Yemen hanno rivendicato il lancio odierno di droni e di un missile balistico contro Israele. "La forza Uav (droni) delle forze armate yemenite ha effettuato due operazioni militari", prendendo di mira Tel Aviv e la città meridionale di Ashkelon, affermano gli Houthi in una dichiarazione. Il missile era puntato contro la zona di Tel Aviv, ha precisato una fonte militare, aggiungendo che è stato utilizzato "un missile balistico ipersonico, tipo Palestine 2". Non ci sono state, invece, segnalazioni di un secondo drone o di impatti nell'area di Tel Aviv.

Negli ultimi giorni gli Houthi hanno intensificato gli attacchi con missili balistici e droni contro Israele, in quello che dicono essere un sostegno alla Striscia di Gaza. La maggior parte di questi attacchi è stata intercettata, ma sabato scorso un attacco contro Tel Aviv ha ferito 16 persone, provocando un avvertimento da parte del primo ministro israeliano.

Il portavoce degli Houthi,, ha rivendicato una risposta "all'aggressione israeliana a Gaza", un'azione - descritta via X come "un'operazione di successo" - a "sostegno del popolo palestinese". Gli Houthi minacciano altri attacchi "fin quando continuerà l'aggressione israeliana a Gaza" e fin quando "non finirà l'assedio a Gaza".