Raid su Kharkiv e forze russe alle porte di Bakhmut: cosa succede lungo il fronte

Continua la pressione della Russia nel quadrante sud-est dell’Ucraina. Evgheny Prigozhin, il capo e fondatore del gruppo di mercenari russi Wagner, ha annunciato la conquista del villaggio di Krasna Hora, all'estremità settentrionale della città assediata di Bakhmut nella regione di Donetsk. Nella notte le forze del Cremlino hanno lanciato tre attacchi missilistici su Kharkiv. Nel frattempo, secondo l'ultimo rapporto dell'intelligence militare del Regno Unito, nelle ultime due settimane Mosca avrebbe subito il maggior numero di vittime dall'inizio del conflitto.

I russi avanzano verso Bakhmut

" Oggi l'insediamento di Krasna Hora è stato preso dalle truppe d'assalto della compagnia militare privata Wagner ", ha dichiarato Prigozhin in un messaggio audio diffuso dal suo servizio stampa su Telegram. Lo stesso Prigozhin ha anche pubblicato un breve video, apparentemente mostrando i combattenti di Wagner all'ingresso di Krasna Hora.

Nei giorni scorsi, lo stato maggiore delle forze armate ucraine ha riferito che la Russia starebbe rafforzando il suo raggruppamento di truppe vicino a Lyman e Bakhmut. Kiev ha inoltre sottolineato che le forze russe continuano a concentrare i loro sforzi principali sulle operazioni offensive nelle direzioni di Kupiansk, Lyman, Bakhmut, Avdiivka e Novopavlivsk nell'est e nel nord-est dell'Ucraina. " Nonostante perdite significative ", la Russia non rinuncia all'intenzione di occupare le regioni di Donetsk e Lugansk.

Ricordiamo che l’esercito russo ha già preso il controllo di alcuni sobborghi delle cittadine di Vuhledar e Bakhmut, secondo quanto annunciato da Denis Pushilin, capo dell'autoproclamata repubblica filorussa del Donetsk.

Attacco missilistico su Kharkiv

Il governatore della regione di Kharkiv, Oleg Sinegubov, ha fatto sapere che Mosca ha sferrato tre attacchi missilistici contro Kharkiv. L'allerta aerea è scattata poco prima della mezzanotte. Secondo Sinegubov sono stati sferrati tre attacchi con missili S-300. Una infrastruttura sarebbe stata danneggiata e si conta almeno un ferito, un uomo di 35 anni ricoverato in ospedale.

" I primi rapporti indicano che sabato notte tre missili S-300 russi hanno colpito la città ucraina orientale di Kharkiv" , ha scritto il governatore su Telegram. " Un'infrastruttura è stata danneggiata. Le informazioni sulle vittime e l'entità della distruzione sono in fase di chiarimento ", ha quindi aggiunto.

Cosa succede nell’est dell’Ucraina

Mentre gli 007 di Londra sostengono che il numero medio di vittime russe registrate dallo Stato maggiore ucraino negli ultimi sette giorni è stato di 824 al giorno, più di quattro volte il tasso registrato a giugno e luglio dello scorso anno, Kiev sostiene che la Russia non abbia le risorse disponibili per lanciare un’offensiva su larga scala intorno al 24 febbraio, anniversario dell’inizio della cosiddetta operazione militare speciale.

Per Andriy Chernyak, rappresentante della direzione principale dell'intelligence del ministero della Difesa ucraino, le voci e i rapporti di un imminente attacco massiccio sarebbero fuori luogo. " Mentre si stanno diffondendo informazioni su un'offensiva russa su larga scala pianificata per il 24 febbraio, l'intelligence militare ucraina riferisce che la Russia ha già lanciato un'offensiva su vasta scala il 24 febbraio dello scorso anno, che è ancora in corso ", ha dichiarato il funzionario.

Chernyak non ha negato che la Russia stia pianificando qualcosa per le prossime settimane, dicendo che in questo momento sta " cercando di trovare punti deboli nella difesa " ucraina. " Tuttavia, secondo le nostre informazioni, il comando russo non ha risorse sufficienti per azioni offensive su larga scala ", ha affermato. " L'obiettivo principale delle truppe russe resta quello di ottenere almeno un certo successo tattico nell'Ucraina orientale ". All'inizio di questo mese, Chernyak ha detto che il presidente russo Vladimir Putin aveva ordinato alle sue forze di impadronirsi dell'intera regione Donbass entro marzo, un piano da lui giudicato irrealistico.

La mossa di Zelensky

Il Kyiv Independent ha fatto sapere che Volodymyr Zelensky ha licenziato il vice comandante della Guardia nazionale, Ruslan Dziuba, incaricato della logistica militare. Lo riportano anche altri media ucraini, facendo riferimento all'ordine esecutivo firmato dal leader di Kiev, in cui non sono specificate le ragioni della decisione.