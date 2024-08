"Ha tentato di attaccare la centrale di Kursk". L'accusa di Mosca contro l'Ucraina

Ascolta ora 00:00 00:00

L' incursione ucraina nel Kursk rischia di farsi sempre più pericolosa. La notte scorsa le forze armate ucraine hanno tentato di colpire la centrale nucleare di Kursk, secondo quanto riferito dal presidente russo Vladimir Putin, durante una riunione in videoconferenza convocata per fare il punto sulla situazione nelle regioni di Kursk, Bryansk e Belgorod, situate al confine con l'Ucraina e di recente teatro di operazioni militari da parte delle forze di Kiev.

Per questa ragione il Cremlino ha scelto di informare l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, che ha promesso di inviare degli specialisti per valutare la situazione. Dal quartier generale dell'Aiea, intanto, viene confermato che il direttore generale Rafael Grossi visiterà la centrale nucleare di Kurchatov, nella regione russa, la prossima settimana. Il rappresentante permanente della Russia presso le organizzazioni internazionali a Vienna, Mikhail Uljanov, ha aggiunto che la visita di Grossi avrebbe avuto luogo probabilmente all'inizio della prossima settimana.

Intanto, non si ferma l'offensiva ucraina nell'area. L'operazione continua, soprattutto tenendo sotto controllo alcune aree, come riferisce il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky in un videomessaggio, stando a quanto riportato da Ukrinform.

Per il leader di Kiev è molto importante che i partner adempiano effettivamente ai loro obblighi, ha ribadito nel messaggio sul web, rispetto a ogni pacchetto di aiuti e per tutti gli accordi intercorsi tra Kiev e i Paesi Nato.