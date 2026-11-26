Sarà presto avviata la nuova missione europea in Libano, definita Eu Support Mission in Lebanon. “Il conseguimento degli obiettivi prefissati richiede un approccio basato su una stretta sinergia e sul reciproco sostegno tra i pilastri civile e militare della missione. L’Italia è pronta ad assumere il ruolo guida del pilastro militare. Il futuro comandante è già stato individuato”, ha commentato il capo di Stato maggiore, Luciano Portolano, alla riunione del Comitato Militare dell’Unione Europea.

La EU Support Mission in Lebanon (EUSM Lebanon) è una nuova missione dell’Unione Europea nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune, istituita dal Consiglio UE il 12 ottobre 2026 con un mandato iniziale di tre anni per sostenere le istituzioni libanesi e rafforzare sicurezza e stabilità in linea con la risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza ONU.

EUSM Lebanon opera su due pilastri complementari sotto un unico mandato politico. Il pilastro militare fornisce consulenza e addestramento per le Forze armate libanesi, concentrandosi su sicurezza delle frontiere e marittima, sorveglianza e controllo dei confini terrestri, intelligence, sorveglianza e ricognizione, contrasto al contrabbando e coordinamento operativo.

Il pilastro civile invece prevede consulenza e formazione specialistica per le Forze di sicurezza interna, anche su cybersicurezza e lotta ai traffici illeciti, e sostegno alla governance della sicurezza portuale, incluso il porto di Beirut.

La missione “fornirà consulenza e assistenza alle Forze Armate libanesi e alle Forze di Sicurezza Interna per rafforzare il controllo del territorio, la sicurezza delle frontiere e la sicurezza interna”, aveva anche dichiarato in un comunicato Kaja Kallas, Alto rappresentante dell’UE per gli affari esteri, aggiungendo che “l’Europa ha a cuore il futuro del Libano”.

L’iniziativa nasce nell’ambito degli sforzi dell’UE per rafforzare le forze libanesi, consentendo così all’esercito nazionale di concentrarsi sul disarmo della milizia Hezbollah.

Il mandato della Forza di interposizione delle Nazioni Unite in Libano (UNIFIL) scadrà alla fine del 2026, a quel punto, è previsto l’avvio di un processo di riduzione e ritiro che durerà un anno.