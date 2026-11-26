Accelerazioni militari e abboccamenti diplomatici, tra Russia ed Europa, si mescolano ai timori di un allargamento del conflitto con Kiev fino al Mediterraneo e al Baltico. Secondo il cancelliere tedesco Merz, anche lo spazio è a rischio. Nonostante la telefonata di qualche settimana fa del presidente finlandese Stubb e del primo ministro norvegese Store a Putin, il dialogo è al palo. Secondo quanto rivelato dal Wsj, i due nordici avevano un’altra missione urgente, oliata da un oligarca: rassicurare la Russia che non le avrebbero tagliato le rotte nella Scandinavia, visto che la Federazione spedisce circa il 60% del proprio petrolio via Baltico; mare circondato dai membri Nato e bacino da temere per un allargamento del fronte di guerra, come ha dimostrato l’attacco a un cargo russo vicino alla Finlandia rivendicato da Zelensky. Il Cremlino ha confermato l’esistenza di «contatti di lavoro» con rappresentanti europei per un potenziale «invito» ai negoziati di pace per l’Ucraina. Per ora senza seguito. Il portavoce Peskov continua a esprimere scetticismo sul «valore aggiunto» di una presenza al tavolo. La prossima tornata attesa ancora ad Abu Dhabi, solo con Washington e i gialloblù. E non è prevista una missione Ue a Mosca.

Dopo le tensioni nelle acque libiche «governate» da Haftar, ieri la Polonia ha alzato i decibel in una riunione degli ambasciatori Nato a Bruxelles, rilanciando l’allarme sul fronte Est. Varsavia spiega che le violazioni dello spazio aereo, di ordigni o droni intercettati o rinvenuti in Paesi vicini all’area del conflitto, tengono alta l’allerta nelle capitali europee e chiede contromisure. Vuol creare una no-fly zone al confine e ha chiesto ai membri dell’Alleanza di valutare la possibilità di abbattere missili russi sopra l’Ucraina, qualora diretti verso Stati Nato. Discussione preliminare, ma che si avvia verso lo sdoganamento del concetto di «legittima difesa» evocato dal governo polacco.

Dentro la Nato c’è chi spera nello spiraglio americano. «Voglio solo vedere la fine della guerra, che comunque non ci tocca direttamente ha detto il presidente Usa Trump Ma bisogna essere in due a ballare il tango». Per il tycoon, «a volte Putin sembra pronto e Zelensky no, a volte è il contrario, dipende dai giorni». Stallo condito dalle parole al New York Post, in cui ha smentito di aver imposto a Zelensky una scadenza a gennaio per un accordo. La difesa Ue stringe le maglie. Fianco Est della Nato in iper-tensione. Per il cancelliere Merz, Mosca vuole l’escalation e «l’Europa deve far valere i confini». La Royal Air Force, la Raf britannica, ha già avviato il trasferimento notturno dei propri caccia all’interno di hangar e rifugi corazzati nei Baltici per proteggere i mezzi dalla minaccia di droni ed eventuali sabotaggi russi.