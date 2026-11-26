La vicenda di Bengasi racconta qualcosa di più di un’operazione militare riuscita. È la progressiva trasformazione del Mediterraneo in uno spazio nel quale la guerra russo-ucraina cerca nuovi bersagli, equilibri e occasioni.

Bengasi non è Odessa, e la Libia non è un mare aperto. È un Paese diviso, con due centri di potere, governi concorrenti, eserciti frammentati e una lunga storia di interferenze straniere. Colpire una nave russa ormeggiata nei suoi porti significa entrare in una partita dove i protagonisti non sono solo Mosca e Kiev, ma intervenire nell’equilibrio politico e militare libico: a Tripoli governa Abdulhamid Dbeibah, mentre nella Cirenaica domina Khalifa Haftar, legato al Cremlino da una consolidata alleanza bellica e strategica. La divisione libica riflette una competizione di interessi internazionali: la Turchia è radicata nell’Ovest, la Russia nell’Est, al fianco di Haftar. Per Mosca, la Cirenaica rappresenta una piattaforma strategica per proiettare la propria influenza verso il Sahel e il resto dell’Africa.

L’Ucraina, attraverso il ministro Sybiha, ha giustificato il raid (l’ha fatto anche Parigi) richiamando il diritto all’autodifesa sancito dall’articolo 51 della Carta Onu. Zelensky ha promesso: «Continueremo a contrattaccare. Navi e aerei russi sono obiettivi legittimi». Sul piano strategico, l’Ucraina ha dimostrato di poter colpire la logistica russa ben oltre il fronte di guerra, rischiando tuttavia di trascinare la Libia nel conflitto. Il problema è che la geografia scelta non è neutrale. L’attacco ha colpito la sfera d’influenza di Haftar, che ieri è volato ad Ankara per incontrare Erdogan e per parlare di zone di interesse del Mediterraneo. La morte di due militari libici l’ha spinto a minacciare rappresaglie: «Il loro sangue non andrà sprecato e la punizione non cadrà in prescrizione». Dbeibah ha condannato l’attacco, ribadendo che la Libia non può diventare piattaforma per operazioni militari straniere. La missione libica all’Aia starebbe preparando un dossier per un’azione contro l’Ucraina davanti alla Corte internazionale di giustizia.

Il Cremlino ha scelto di non trattare il blitz come un incidente periferico, ma ha reagito lasciando aperta la possibilità di colpire navi ucraine anche nei porti stranieri. Peskov ha inoltre sostenuto la legittimità di una risposta libica all’attacco. Senza annunciare rappresaglie, il Cremlino ha segnalato la volontà di difendere la presenza nel Mediterraneo e di non escludere un’estensione geografica dello scontro. Putin vuole riaffermare la propria capacità di proteggere gli interessi nell’area e dissuadere Kiev dall’estendere il conflitto. A Bengasi è stata inoltre danneggiata la nave iraniana Alvan. Secondo gli 007 di Pechino, l’operazione sarebbe stata sostenuta dagli Usa per fermare le forniture militari di Teheran alla Libia orientale.

Siamo al gioco delle parti: l’Ucraina deve evitare che il successo militare comprometta i rapporti con Tripoli; Haftar riaffermare il controllo del proprio territorio; Mosca difendere la presenza strategica senza rischiare di comprometterla con una rappresaglia incontrollata. I governi libici occupano la posizione più scomoda. Condannano l’attacco, rivendicano la sovranità nazionale e devono al tempo stesso evitare di compromettere le proprie relazioni occidentali. Non dispongono però di un controllo effettivo e unitario del territorio tale da impedire che soggetti stranieri sviluppino attività militari attraverso reti locali. Una crepa nell’architettura istituzionale capace di aprire varchi a evoluzioni allarmanti.