Anche le alleanze apparentemente più solide possono incrinarsi. Ma quando si tratta di stati dal grande potenziale militare il tema diventa molto più delicato. In particolare se si tratta di paesi fortemente militarizzati come la Russia e la Corea del Nord. Secondo l’intelligence ucraina (HUR), Pyongyang avrebbe sospeso gli aiuti militari a Mosca a causa di tensioni sulla politica coreana del Cremlino. A sorprendere è però un dettaglio: gli 007 di Kiev sono convinti che la decisione sia stata presa dello stesso leader Kim Jong Un.

I dettagli non sono confermati, ma le conseguenze per Mosca potrebbero essere significative: interruzione delle forniture di missili balistici KN-23 e di nuove munizioni di artiglieria, divieto di utilizzo dello spazio aereo nordcoreano per gli aerei da trasporto russi. L’HUR afferma inoltre che Pyongyang starebbe frenando sulla richiesta di Mosca di aumentare il contingente militare nordcoreano schierato sul fronte ucraino dagli attuali 8.500 uomini a 50.000.

L’alleanza tra regimi

Difficile che si tratti di una vera e propria rottura tra i due regimi, ma è senz’altro significativa considerate le loro ottime relazioni, estese anche a livello personale tra Vladimir Putin e Kim Jong Un. Dallo scoppio della guerra in Ucraina, i due paesi si sono molto avvicinati. In particolare la Corea del Nord è venuta in aiuto della Russia con un ingente sostegno militare a supporto dello sforzo bellico russo. Non solo munizioni e missili: secondo l’HUR, Pyongyang ha inviato almeno 14mila uomini a combattere nell’oblast di Kursk durante la controffensiva ucraina del 2024. Più di 6mila di questi sarebbero rimasti uccisi.

In questi anni gli incontri bilaterali tra i due leader sono stati frequenti e sono culminati nella firma di un trattato di partnership strategica che include anche una clausola di reciproca difesa militare. L’asse Mosca-Pyongyang si è dimostrata fin da subito un rapporto simbiotico tra le due potenze: da un lato la Russia ha trovato una fonte di rifornimento preziosa per la sua industria bellica e la possibilità di estendere la sua influenza in Estremo Oriente, dall’altro la Corea del Nord ha potuto aggirare le sanzioni ricevendo tecnologia russa per il suo programma spaziale e satellitare e ritagliarsi un protagonismo sulla scena internazionale che le permettesse di uscire dalla tutela della Cina. Pechino è infatti il grande escluso e, complice i precedenti storici su territori storici cinesi sottratti dai russi tra XIX° e XX° secolo, ha cercato di evitare che il rapporto a due tra i suoi alleati diventasse talmente forte da limitare l’influenza cinese nella penisola coreana.

La tensione passa da Seul

Sui motivi del gelo tra i due regimi, l’HUR suggerisce un cambio di strategia della Russia nei confronti della Corea del Sud. La scintilla della crisi sarebbe le dichiarazioni rilasciate a ottobre dal viceministro degli esteri russo Andrei Rudenko sulla disponibilità di Mosca a contribuire a ridurre le tensioni tra Seul e Pyongyang . Il ministro degli Esteri nordcoreano Choe Son Hui avrebbe risposto a fine ottobre che tali osservazioni non erano in linea con l’alleanza tra i due paesi e avrebbe chiesto chiarimenti sulla politica della Russia nei confronti della Corea del Sud.

Tuttavia la “buona volontà” di Mosca nei confronti di Seul non è supportata dai fatti. Lo scorso martedì due bombardieri strategici supersonici russi Tu-160 (in grado di trasportare missili nucleari) scortati da caccia Su-35S e Su-30SM sono entrati senza preavviso nella Zona di Identificazione della Difesa Aerea della Corea del Sud (KADIZ). Seul ha risposto facendo decollare i caccia e diramando un allarme aereo nelle zone interessate. Come risposta il Ministero della Difesa e quello degli Esteri sudcoreani hanno presentato protesta formale all’addetto militare dell’ambasciata russa. Oggi davanti alla commissione difesa dell’Assemblea nazionale il ministro della Difesa sudcoreano Kang Shin-chul ha dichiarato che “in questo momento dobbiamo impegnarci per allentare le tensioni. Pur mantenendo i canali di comunicazione con la Russia, ritengo che dovremmo fare di più”. “Questioni come l’accesso alla KADIZ durante le esercitazioni devono essere discusse a fondo in anticipo. Intendiamo continuare a impegnarci in tal senso anche in futuro - ha aggiunto - Era insolito che l’aereo si avvicinasse così tanto al nostro spazio aereo, quindi non lo consideriamo un atto intenzionale”.