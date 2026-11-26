Il mese scorso, NATO e Russia sono giunte sull’orlo di un conflitto aperto. Il Wall Street Journal riferisce infatti che il 27 ottobre, quando il primo ministro norvegese Jonas Gahr Store e il presidente finlandese Alexander Stubb hanno avuto una conversazione telefonica col presidente russo Vladimir Putin, a seguito del meeting di Oslo tenutosi il 20, il fine non è stato solo cercare un accomodamento per il termine della guerra in Ucraina, ma evitare uno scontro con la Russia nel loro stesso “cortile di casa”.

Il Baltico: un lago della NATO

Il nodo della discordia è dato dalla situazione nel Mar Baltico, che con l’ingresso della Finlandia e della Svezia nella NATO è diventato un “lago dell’Alleanza Atlantica”. In particolare, i timori russi si sono concentrati sulla possibilità di un blocco marittimo generale, e anche terrestre per quanto riguarda Kaliningrad, exclave russa circondata da Polonia e Lituania. Il Cremlino è stato messo sotto pressione da alcune dichiarazioni di esponenti governativi di Paesi NATO orientali.

L’11 settembre, il ministro degli Esteri polacco Radosław Sikorski aveva suggerito alla NATO di condurre esercitazioni militari vicino a Kaliningrad, così “aggressive” da indurre Putin a temere un attacco e a costringerlo a distogliere truppe dall’Ucraina. Pochi giorni dopo, il ministro degli Esteri estone Margus Tsahkna aveva dichiarato alle Nazioni Unite che “l’Estonia, la Finlandia e anche la NATO” potrebbero chiudere il Golfo di Finlandia “nel giro di poche ore”.

Queste dichiarazioni hanno innescato al Cremlino una reazione di panico, anche in considerazione del contrasto che l’Alleanza Atlantica sta facendo sui mari per bloccare le petroliere della “flotta ombra” russa, in ottemperanza all’embargo internazionale posto sugli idrocarburi russi. Azioni che la Russia ha definito “atti di pirateria” ma che, una volta che la missione è entrata a regime, hanno avuto efficacia per sostenere l’embargo.

Una rotta vitale per l’economia Russa

Mosca, però, è corsa ai ripari: la Russia infatti trasporta oltre il 60% del suo petrolio via mare attraverso il Mar Baltico, che costituisce un’ancora di salvezza per la sua economia di guerra e non poteva permettersi di vedere le petroliere che trasportano i suoi prodotti bloccate dalle marine militari della NATO, così Mosca ha disposto che le proprie navi da guerra scortassero le petroliere nel Baltico, impedendo alle marine e alle guardie costiere dei Paesi occidentali di salire a bordo.

Nel giro di poco più di un anno, la guardia costiera tedesca ha registrato 260 operazioni di scorta di questo tipo nel Mar Baltico e nel Mare del Nord. A maggio di quest’anno, la Russia ha introdotto una nuova normativa che consente l’impiego della forza militare per proteggere le imbarcazioni commerciali..

In questo contesto, qualcuno a Mosca ha pensato che l’Alleanza Atlantica potesse intraprendere mosse più aggressive per ripristinare l’embargo, arrivando al punto di imporre un blocco marittimo nel Baltico. La risposta di Mosca alle parole dei funzionari governativi polacchi ed estoni è stata inequivocabile: qualsiasi blocco del Baltico o di Kaliningrad non potrebbe essere impedito con mezzi convenzionali. Ad affermarlo è stato Alexander Voloshin, ex capo dell’amministrazione presidenziale di Putin, oggi attivo nel settore privato e occasionalmente impegnato a sostenere la diplomazia del Cremlino verso l’Occidente. La precisazione di Voloshin è stata esplicita: dato che le forze russe sono impegnate in Ucraina, al Cremlino non resterebbe altra scelta che rispondere con attacchi nucleari preventivi immediati.

La telefonata di Stubb e Store a Putin assume quindi tutto un altro significato. Secondo quanto riferisce ancora il Wall Street Journal, il presidente finlandese ha detto all’omologo russo che la NATO non ha alcuna intenzione di bloccare il Baltico in tempo di pace, e che agirà nel rispetto della legge.

L’esuberanza degli Stati baltici ha portato Washington a intervenire: secondo funzionari europei e statunitensi, verso la fine di ottobre i vertici del Pentagono hanno avvertito le controparti baltiche di moderare i toni riguardo a possibili azioni contro la Russia nella regione, al fine di evitare un’escalation.

I due attacchi ucraini a navi russe nel Baltico, giunti dopo la telefonata tra i due leader nordici e Putin, non hanno contribuito ad allentare la tensione. Sebbene avvenuti in acque territoriali russe – o comunque internazionali – hanno innescato la reazione del Cremlino tramite il portavoce Dmitry Peskov, che ha affermato che le azioni ucraine nel Baltico contribuiscono all’escalation della tensione e che si aspetta che gli Stati baltici esercitino la propria influenza su Kiev per porre fine a simili azioni.

In ultima analisi, il Cremlino sfruttando la reprimenda di Washington del mese scorso ai Baltici, sta cercando di avere margine d’azione per cambiare le carte in tavola in quella regione e avere più libertà d’azione.

Kaliningrad è un nodo di Gordio

Il nodo centrale però è uno, ed è sempre stato lì dall’inizio della guerra e prima o poi bisognerà risolverlo, pena il rischio incontrollato di un’escalation: la regione di Kaliningrad. L’exclave è un avamposto russo nel fianco orientale della NATO e Mosca, da anni, ha provveduto a renderla una vera e propria enorme base militare. Sede della Flotta russa del Baltico, acquartierata a Baltiysk, è costellata di basi militari che ospitano reparti aerei, di fanteria, corazzati e missilistici.

Quel confine, tra Kaliningrad e i Paesi NATO vicini, è forse uno dei più sorvegliati al mondo in questo momento storico, ma non mancano momenti di tensione come risulta dalla denuncia polacca di un presunto tentativo di false flag russo per cercare un pretesto per avviare un’operazione militare che possa liberare Kaliningrad dall’accerchiamento.

Un false flag che forse, visto il retroscena della telefonata tra i due leader nordici e Putin, non era solo presunto, ma una possibilità concreta che il Cremlino stava valutando.

Gli eventi che hanno portato alla telefonata che ha evitato una guerra impongono una riflessione. Il signaling, ovvero l’invio di segnali relativi agli intenti di due opposte fazioni, è una pratica che deve essere accuratamente valutata ma anche messa in pratica con precisione, per evitare fraintendimenti che potrebbero far precipitare rovinosamente gli eventi.