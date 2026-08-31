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Guerra

Putin vede Xi e Pezeshkian: la sfida della “bilancia asiatica”

Via al summit Sco in Kirghizistan, l’asse tra i Paesi anti-Usa. I media: “Pechino ha garantito che non consentirà a Mosca di usare l’atomica”

Francesco De Remigis
epa13184988 Russian President Vladimir Putin answers questions from journalist Pavel Zarubin (not pictured) during an interview at the Kremlin in Moscow, Russia, 22 August 2026. EPA/MIKHAIL METZE / SPUTNIK / KREMLIN POOL MANDATORY CREDIT
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Non un blocco monolitico e non ancora un’alleanza modello Nato, ma dieci Paesi membri, tra cui Russia, Cina, India, Iran, Pakistan, oltre alla Bielorussia, che rivendicano il 25% del Pil globale. E due leader, Putin e Xi, che puntano a far cambiare pelle alla «Sco», partecipando alla due giorni di vertice che si apre oggi in Kirghizistan. La guerra americana in Iran sta infatti accelerando un processo finora lento e litigioso; quello strategico fra Stati legati soprattutto da scambi commerciali.

Sulla scia della partnership economica, l’idea che circola è di offrire la prova politica più muscolare degli ultimi mesi: una sorta di «bilancia asiatica» che faccia da contrappeso all’ordine globale guidato dagli Stati Uniti. Queste le premesse del 25° anniversario dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai che nell’ex Repubblica sovietica dell’Asia centrale indipendente dal ’91 vedrà sbarcare nella capitale Bikek i leader aderenti. Ma anche quelli di una dozzina di Stati partner della Sco. Tra questi, il presidente Erdogan che secondo fonti di stampa vedrà Putin domani e offrirà una mediazione turca nel conflitto ucraino.

Vertice dunque sullo sfondo delle crisi in corso, l’Ucraina e Hormuz. Xi è atterrato a Bikek già ieri col suo Air China, in visita di Stato. E a margine del summit avrà un faccia a faccia con Putin. Che incontrerà anche il presidente iraniano Pezeshkian; il quale avrà a sua volta un bilaterale con l’omologo cinese. Emerge anzitutto un asse a tre, rinsaldato. Se già dal 2021 esiste infatti un piano venticinquennale tra Pechino e Teheran, con cui la Cina si impegna a investire 400 miliardi di dollari in cambio di forniture di petrolio, il Dragone continua ad acquistare dagli ayatollah a prezzi bassi sfruttando la chiusura dei mercati occidentali. La Russia ha acquistato armi da Teheran per oltre 4 miliardi di dollari, soprattutto droni kamikaze Shahed precisi quanto basta per permetterle di colpire Kiev. E l’interscambio vede pure la vendita all’Iran di blindati, aerei ed elicotteri. Ma gli incontri di Bikek daranno pure a Putin e Xi l’opportunità di chiarire quanto filtrato dal presidente finlandese Stubb, secondo cui la Cina non permetterà a Mosca di usare armi nucleari: glielo avrebbe assicurato quest’estate il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, mentre in queste ore il deputato russo del partito Rodina Aleksei Zuravlev spiega che Mosca «è costretta» a far ricorso a tale strumento in Ucraina. «Non lo permetteremo mai», avrebbe detto Wang a Stubb. Un ultimatum all’alleato russo che possiede circa 1.816 testate tattiche (dati Sipri). Con Xi, primo faccia a faccia dalla visita di Putin a Pechino che fruttò a maggio accordi e critiche comuni agli Usa. A sei mesi dagli attacchi israelo-americani che non sono riusciti a fiaccare del tutto l’Iran nonostante le ammissioni di Pezeshkian prezzi alle stelle di carne e formaggi e l’invito ad «accettare» gli effetti delle sanzioni l’annuncio di inasprimenti e D-Day economici chiama la risposta dell’«asse»: basato su energia e rotte commerciali, ma sempre più vicino a plasmare una nuova idea di multilateralismo.

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