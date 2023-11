I nuovi Surface con il "copilota": il futuro del lavoro secondo Microsoft

Sostenibilità, flessibilità, accessibilità, sicurezza. Sono questi i quattro punti cardine attorno ai quali Microsoft immagina il futuro del lavoro e ha sviluppato i nuovi prodotti destinati alle aziende.

Un impegno, quello per la sostenibilità che nasce fin dal 2009, come sottolinea Giulia Tardani, direttrice Surface Business di Microsoft Italia, ma che guarda al 2050, data entro la quale l'azienda vuole eliminare tutte le emissioni prodotte dalla sua fondazione. Ma un impegno anche con le imprese - soprattutto quelle piccole e medie - a cui la società offre una serie di dispositivi e servizi che promettono maggiore flessibilità e accessibilità, anche con l'aiuto della ormai famigerata intelligenza artificiale che si appresta a permeare le nostre vite.

I nuovi device: Surface Laptop Studio 2, Surface Laptop Go 3 e Surface Go 4

Si parte dai nuovi device, pensati per adattarsi sempre più al lavoro agile e fluido di chi vuole un'esperienza Microsoft (sistema operativo, pacchetto Office 365 e hardware) a tutto tondo, come ricorda Leonardo Ferraro, sales specialist Surface di Microsoft Italia.

Sono tre i prodotti presentati nelle ultime settimane in casa Microsoft e disponibili anche in Italia. Il Surface Laptop Studio 2 - destinato a chi ha bisogno di prestazioni grafiche maggiori, come architetti e ingegneri, ma anche di un supporto che permetta il disegno a mano libera -, il Surface Laptop Go 3 - il più piccolo e leggero della gamma, adatto a chi è sempre in movimento ma non vuole rinunciare alla performance di un notebook - e il Surface Go 4 - pensato soprattutto per i clienti business.

Il Surface Laptop Go 3

Tutti e tre hanno un design elegante con finiture in metallo, display touchscreen PixelSense Flow e - promettono - alte prestazioni senza rinunciare alla sicurezza con chip to cloud.

Un "copilot" al fianco dell'utente

Ma soprtattutto tutti e tre permettono di lavorare con un assistente speciale: il nuovissimo Copilot. "Si tratta di un copilota, non di un pilota automatico", spiega Roberto Vaccari, sales manager modern work di Microsoft Italia, sottolineando come l'azienda ha messo a punto un'intelligenza artificiale in grado di affiancarsi all'utente per semplificargli il lavoro con strumenti futuristici. Come ad esempio preparando un riassunto deglle email ricevute durante la notte, interagendo con i software di Office 365 o persino presenziando al posto suo durante alcune call di cui farà un resoconto automatico. Il tutto attraverso un linguaggio naturale che permette a chiunque di migliorare le proprie competenze.

Un artwork che incarna la filosofia Microsoft

Quattro cardini, dicevamo, quelli che sottendono alla strategia di Microsoft. Quattro cardini che diventano un artwork realizzato dal graphic designer e illustratore Antonio Colomboni: un laptop e una cravatta che diventa la strada per il lavoro del futuro.